Он заявил, что благодаря Турции огонь не распространился на Черное море.

От войны РФ против Украины "никто не выиграл, кроме западных военных баронов".

Такое завление сделал турецкий президент Реджей Тайип Эрдоган, передает Анадолу. "Никто не выиграл от этого кровопролития, кроме западных военных баронов. Они подливают масло в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь его. Мы работаем над установлением мира и стабильности", - противопоставил позиции Эрдоган.

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"Мы делали это с первого дня. Мы предотвратили распространение этого огня на Черное море, следуя сбалансированной политике и действуя справедливо между нашими двумя соседями", - сказал турецкий лидер.

Скандальные заявления Эрдогана

Турецкий президент уже давно заявляет, что Запад ничего не делает для достижения мира в Украине и не склоняет Киев к переговорам с Кремлем. При этом он выставляет себя как единственного "миротворца", которые больше всего заинтересован в прекращении войны.

При этом 28 июля Эрдган пригрозил втргнуться в Израиль. Он сказал, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль, если сделает определенные шаги. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы просто должны быть сильными, чтобы сделать эти шаги", - добавил турецкий лидер.

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