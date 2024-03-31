Аналитики указывают, что под прицелом могут оказаться многолюдные события в странах Европы.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на московский концертный зал "Крокус Сити Холл". И после этого аналитики начали полагать, что следующая мишень террористов может быть в Европе.

В частности, аналитики указывают на такие события, как летняя Олимпиада в Париже. До нападения на "Крокус Сити Холле" планировались другие теракты в Европе и РФ. Командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла отметил, что ИГИЛ "сохраняет способность и желание атаковать интересы США и Запада за рубежом всего за шесть месяцев практически без предупреждения", пишет CNN.

Другие теракты ИГИЛа

Самой кровавой атакой ИГИЛ был взрыв террориста-смертника в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибло около 200 человек, в том числе 13 американских солдат, охранявших аэропорт.

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А теракт в московском концертном зале произошел вечером 22 марта. Туда вормались несколько вооруженных преступников и открыли огонь из автоматов по толпе, а потом подожгли здание. В результате атаки погибли более 100 человек. А над обвиняемыми уже идет суд.

Напомним, что после теракта Путин обвинил Украину в том, что она причастна к расстрелу людей в концертном зале.

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