Корабль Zagros заложили еще в первой половине 2010-х, но потом строительство на долгое время заморозили.

Иранцы представили первый специализированный разведывательный корабль собственной постройки, который получил название Zagros. Он уже вошел в состав ВМС Ирана. Об этом сообщает агентство Корпуса стражей Исламской революции Fars News Agency.

Корабль позиционируют в качестве разведывательного эсминца. Его построили на основе проекта Mowj. Некоторые СМИ называют Zagros "самым передовым" кораблем Военно-морских сил Ирана.

Длину Zagros оценивают в примерно 95 м, а ширину - в 11 м. Такие же размеры имеют корабли типа Mowj. Основные системы вооружения (которые были на проекте Mowj) заменили на радиоэлектронную и другую разведывательную аппаратуру и средства связи.

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На Zagros есть вертолетная палуба, которой достаточно для приема вертолетов типа Bell 212, а также полноценный ангар, который отсутствовал на кораблях Mowj в боевом исполнении.

Отметим, что Zagros был заложен еще в первой половине 2010-х. Затем строительство на долгое время было заморожено и возобновлено где-то в начале 2020-х годов.

В конце 2021-го корабль завалился на бок в сухом доке на верфи в Бендер-Аббасе. Впрочем, в то время он был очень далек от готовности, так что обошлось без серьезных последствий.

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Летом стало известно, что Иран построил необычный "авианосец". Речь идет о так называемом передовом базовом корабле, который переоборудовали из обычного коммерческого судна. Предполагается, что он может нести различные беспилотники.

Впоследствии стало известно, что иранский "авианосец" впервые покинул порт приписки. По словам независимого аналитика по вопросам обороны Х. И. Саттона, корабль вышел в море для испытаний у берегов Ирана.

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