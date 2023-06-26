Площадь одного из лагерей составит 24 тысячи квадратных метров.

В Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной начали строить военный лагерь на восемь тысяч наемников ЧВК "Вагнер", лагерей будет несколько, пишет издание "Верстка" со ссылкой на лесничество области.

"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить)", - сказал собеседник издания.

По его словам, площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров. Полученное указание построить в регионе лагерь для ЧВК подтвердил близкий к руководству Могилевской области источник. Также передислокацию части наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь подтверждают их родственники.

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"Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК "Вагнер" направят в Беларусь. Еще одна собеседница рассказала, что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил", - говорится в сообщении.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - Пригожин уже в Беларуси

Как писал УНИАН, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после попытки мятежа в России заметили в Беларуси.

Отмечалось, что его видели в минском отеле: "Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске".

В пресс-службе Александра Лукашенко в понедельник днем, 26 июня, сказали, что не знают, прибыл ли главарь наемников на беларускую территорию.