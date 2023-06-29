Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов, подчеркнул представитель разведки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "от всей души потешается" от ситуации, которая сложилась в России после мятежа Пригожина. Он пытается использовать ее с максимальной пользой для себя и своего режима.

В эфире "24 канала", комментируя "переезд" ЧВК "Вагнер" в Беларусь, он отметил, что для того, чтобы перенимать военный опыт не надо принимать у себя всех "вагнеровцев". По словам Юсова, Беларусь во время полномасштабного вторжения во многом выступала и в роли тренировочной базы для российских оккупантов.

"Постановка вопроса интересная, но это такая игра. Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов. Мы можем вспомнить и о беларусских шпротах, беларусских креветках и многих других вещах. Ну вот сейчас – очередная порция беларусских креветок, только уже в виде ЧВК", – объяснил представитель ГУР.

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Он отметил, что "беларусская прописка" ЧВК "Вагнер" будет мало влиять на фактический ход дел.

"Вагнеровцы" в Беларуси: что предшествовало

23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил о "походе" на Москву "останавливать" министра обороны Шойгу после того, как по позициям ЧВК "Вагнер", по его словам, нанесли удар российские кадровые войска.

"Вагнеровцы" пересекли границу с Россией со стороны оккупированной Луганщины, установили контроль в Ростове и уже ближе к вечеру 24 июня находились в Московской области. Во время "похода" они сбили несколько единиц российской авиации, среди которых и самолет Ил-22, Весь экипаж погиб.

Однако в 200 км от Москвы после проведения переговоров с Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть колонну военной техники. СМИ писали, что во время переговоров Пригожину пообещали, что "вагнеровцев" не будут преследовать, а сам он якобы согласился поехать в Беларусь.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев" – сам Лукашенко утверждает, что они должны обучать беларусских военных.

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