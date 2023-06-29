Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "от всей души потешается" от ситуации, которая сложилась в России после мятежа Пригожина. Он пытается использовать ее с максимальной пользой для себя и своего режима.
В эфире "24 канала", комментируя "переезд" ЧВК "Вагнер" в Беларусь, он отметил, что для того, чтобы перенимать военный опыт не надо принимать у себя всех "вагнеровцев". По словам Юсова, Беларусь во время полномасштабного вторжения во многом выступала и в роли тренировочной базы для российских оккупантов.
"Постановка вопроса интересная, но это такая игра. Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов. Мы можем вспомнить и о беларусских шпротах, беларусских креветках и многих других вещах. Ну вот сейчас – очередная порция беларусских креветок, только уже в виде ЧВК", – объяснил представитель ГУР.
Он отметил, что "беларусская прописка" ЧВК "Вагнер" будет мало влиять на фактический ход дел.
"Вагнеровцы" в Беларуси: что предшествовало
23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил о "походе" на Москву "останавливать" министра обороны Шойгу после того, как по позициям ЧВК "Вагнер", по его словам, нанесли удар российские кадровые войска.
"Вагнеровцы" пересекли границу с Россией со стороны оккупированной Луганщины, установили контроль в Ростове и уже ближе к вечеру 24 июня находились в Московской области. Во время "похода" они сбили несколько единиц российской авиации, среди которых и самолет Ил-22, Весь экипаж погиб.
Однако в 200 км от Москвы после проведения переговоров с Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть колонну военной техники. СМИ писали, что во время переговоров Пригожину пообещали, что "вагнеровцев" не будут преследовать, а сам он якобы согласился поехать в Беларусь.
27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев" – сам Лукашенко утверждает, что они должны обучать беларусских военных.