Выживший утверждает, что стреляли с алжирского катера. Туристы были безоружны.

На Африканском континенте трагедией закончилась прогулка марокканских туристов, которые катались на водных мотоциклах.

Как сообщают иностранные СМИ, туристы были застрелены после того, как случайно попали в воды Алжира. Пострадавшие были среди группы, которая во вторник потеряла ориентацию у марокканского города Саидия.

Один из выживших туристов, Мохамед Кисси, рассказал марокканскому сайту Le360, что у отдыхающих закончилось топливо для скутеров, и они дрейфовали в темноте. Таким образом они случайно оказались в водах Алжира.

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Он сказал, что его 29-летний брат Билал и их знакомый - 40-летний Абделали Мешуэр были убиты после того, как к ним приблизился правительственный катер Алжира. Мужчина утверждал, что с катера начали стрелять несмотря на то, что видели безоружных людей. При этом Билал объяснял алжирцам, почему оказался в их водах.

По словам Кисси, еще один турист из их группы ранен и задержан. Сам Кисси уверяет, что успел всплыть, прежде чем его задержали марокканские власти.

Отмечается, что между двумя североафриканскими странами существует долгая история напряженности по таким вопросам, как спорный регион Западной Сахары.

Трагедии за границей

Как сообщал УНИАН, в Румынии в городе Неводаре в ДТП попал автобус с почти 40 украинцами. Автобус врезался в ограничитель высоты, из-за чего транспортному средству снесло крышу. Пострадало более десяти человек, среди которых - несовершеннолетние.

Жертвами масштабных лесных пожаров в Алжире стали десятки людей, еще сотни местных жителей вынуждены покинуть дома.

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