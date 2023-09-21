Этот протест стал первой акцией против переизбранного правительства премьер-министра Мицотакиса.

В четверг, 21 сентября, греческие работники государственного сектора (учителя, врачи, работники сферы транспорта и т.д.), не вышли на работу в знак протеста против изменений трудового законодательства, предложенных новым правительством страны, избранным несколько месяцев назад, пишет Reuters.

Однодневная общенациональная забастовка была созвана крупнейшим профсоюзом государственного сектора Греции ADEDY, представляющим около полумиллиона рабочих. Греческое издание Kathimerini информирует, что забастовку также поддержали другие крупные профсоюзы, в том числе, Федерация учителей средних государственных школ (OLME), Профсоюз работников морского транспорта (PENEN), Федерация работников государственных больниц.

Этот протест стал первой акцией против правительства премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которое было переизбрано в июне. Требованием забастовщиков является отзыв правительственного законопроекта об изменениях трудового законодательства.

Видео дня

Реформа законодательства о труде в Греции - детали законопроект

Правительственный законопроект позволит работникам, работающим полный рабочий день, иметь вторую работу на неполный рабочий день и работать до 13 часов в сутки.

Он также позволяет работодателям вводить шестидневную рабочую неделю и увольнять сотрудников в течение первого года работы без предупреждения и вознаграждения. Кроме этого, работодатели смогут вводить испытательный срок до шести месяцев.

Греческое правительство утверждает, что предложенная реформа ликвидирует незадекларированную работу и повысит уровень занятости в целом. Оппозиция говорит, что это посягательство на права работников и создание "варварских" условий.

Законопроект вызвал волну возмущения среди населения, а также получил сопротивление со стороны оппозиционной левой партии СИРИЗА и Коммунистической партии Греции.

Политическая жизнь Греции - это надо знать

В марте 2023 года на волне протестов из-за железнодорожной аварии в Темпе Кириакос Мицотакис, который является премьер-министром с 2019 года, объявил о досрочных парламентских выборах.

На национальных выборах "Новая демократия", возглавляемая Мицотакисом, одержала победу с самым высоким результатом за последние 49 лет. 26 июня Мицотакис снова был приведен к присяге в качестве премьер-министра Греции, а на следующий день было приведено к присяге его правительство.

Вас также могут заинтересовать новости: