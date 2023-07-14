В период забастовки артисты не будут давать интервью и даже вести переговоры о съемках.

В Голливуде началась масштабная забастовка. Профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы известных актеров, официально подтвердил, что присоединяется к "бунту" сценаристов, выступающих против низких зарплат и увеличение использования технологий ИИ для создания фильмов.

Как сообщает Variety, до этого совместная забастовка актеров и сценаристов Голливуда проходила 63 года назад - в 1960 году. В этот раз причиной "бунта" стали неудачные переговоры Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) с профсоюзом SAG-AFTRA.

Так, Альянс, представляющий интересы крупнейших студий и стриминговых платформ, таких как Amazon, Apple, Disney, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros Discovery, хотел продлять контракты, не меняя условий. Это считается стандартной процедурой. Когда срок контрактов о сотрудничестве истекает, чаще всего их продляют без дополнительных переговоров. Однако профсосюз отказывался, требуя поднять зарплаты работникам киноиндустрии, а также улучшить условия работы.

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На фоне того, что мир фильмов "замещают" стриминги, а многие сцены все чаще создаются при помощи ИИ, люди теряют доходы и не могут обеспечивать семьи. Известные актеры оговаривают свои гонорары отдельно, однако они поддержали забастовку из солидарности. Дикторы, костюмеры, актеры дубляжа, организаторы кинопроб, дублеры, гримеры, звукорежиссеры, организаторы фан-встреч и рекламных компаний, представители артистов, монтажеры и многие другие люди отказались работать до окончания забастовки. Также под угрозой срыва все кинопремии и премьеры.

Уже известно, что актерский состав "Оппенгеймера", который присутствовал на премьере фильма в Лондоне, присоединился к забастовке. Звезды покинули красную ковровую дорожку, узнав о начале "бунта".

"Кино и телепроизводство будет закрыто, но прекращение работы несет последствия, выходящие за рамки работы актеров, собирающихся на съемочной площадке. Согласно правилам, члены SAG-AFTRA не смогут присутствовать на премьерах, давать интервью по завершенным работам, посещать церемонии награждения, посещать кинофестивали или даже продвигать проекты в социальных сетях, пока действует забастовка. Им также не разрешается посещать такие конвенции, как Comic-Con или 90s Con, для продвижения любой прошлой или настоящей работы, выполненной по контракту SAG-AFTRA", - сообщает Variety.

Гильдия писателей Америки начала бастовать против всего этого еще два месяца назад. Теперь же вместе с ними за права работников киноиндустрии борются и актеры. Из-за этого все процессы "заморожены". На время забастовки работники лишаются доходов, но они решили, что это того стоит, ведь в итоге они могут получить улучшение условий труда для всех, кто связан с работой в Голливуде.

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