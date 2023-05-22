Показателями удивила партия действующего главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

В Греции завершились парламентские выборы "рекордной" победой партии действующего премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия".

Политическая силы одержала победу с наивысшим результатом за последние 49 лет и со вторым наибольшим отрывом в истории страны, пишет Prothotema.

Сообщается, что "Новой демократии" удалось набрать 40,79% голосов выборцев, тогда как ее главные противник (оппозиционная партия СИРИЗА) набрала 20,07%.

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"Разница в 20 пунктов – второй по величине показатель в постреволюционный период Греции. Только на выборах в 1974 году разница между победителем и вторым местом была больше", - указывает издание.

Третьим лидером политической гонки стала социалистическая партия ПАСОК - ей удалось одержать 11,64% поддержки.

Четвертой и пятой партией по количеству голосов стали Коммунистическая партия Греции (ККЕ) и ультраправая "Греческое решение" - 7,22% и 4,45% поддержки соответственно. Остальные четыре партии, участвующие в выборах, набрали менее 3%.

Сообщается, что партия-победитель "Новая демократия", несмотря на результат, не получит абсолютного большинства в парламенте. Ожидается формирование коалиции вместе с СИРИЗА и ПАСОК.

Лидер страны Екатерина Сакелларопулу 22 мая поручила создать новое правительство в течение 3 дней. Если партиям не удастся договориться, в стране сформируют временное правительство и назначат новые выборы.

Отметим, что одним из главных политических лозунгов партий в рамках предвыборной кампании стали обещания об улучшении жизни для греков: населению пообещали увеличить минимальную зарплату, стабилизировать цены и организовать новые рабочие места.

Греция пообещала Украине военную помощь

Напомним, что в апреле министр обороны Греции Никос Панайотопулос во время визита главы Минобороны Алексея Резникова в Афины анонсировал дополнительные поставки оружия Украине.

По данным The Washington Post, речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах для артиллерии, БМП, а также о предоставлении медучреждение для лечения раненых украинских военных в Греции.

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