Япония планирует создать сеть из 10 спутников для обнаружения и раннего предупреждения о возможных ракетных запусках.

В пятницу, 12 января, Япония запустила ракету со спутником для сбора разведывательной информации, который должен следить за перемещением военных объектов в Северной Корее и улучшить реагирование на стихийные бедствия.

Как пишет Independent, ракета H2A с оптическим спутником была запущена компанией Mitsubishi Heavy Industries с космодрома Танегасима на юго-западе Японии.

Отмечается, что спутник может делать снимки даже при сложных погодных условиях. Япония начала программу запуска спутников для сбора разведывательной информации после того, как северокорейская ракета пролетела над Японией в 1988 году, и планирует создать сеть из 10 спутников для обнаружения и раннего предупреждения о возможных ракетных запусках.

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Запуск этой ракеты находится под пристальным вниманием на фоне запланированного запуска новой флагманской ракеты H3, разработанной Mitsubishi Heavy и Японским агентством аэрокосмических исследований в качестве преемника H2A. В прошлом году первый испытательный полет новой ракеты закончился неудачей.

Испытания оружия Северной Кореей

В июле КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету под названием Hwasong-18. Соединенные Штаты Америки заявили, что этот запуск может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе, а в Японии назвали его угрозой региональной стабильности и миру.

Впоследствии стало известно, что КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японии, они упали в море.

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