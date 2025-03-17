Он сообщил, что после виртуальной встречи по Украине в субботу в Лондоне переговорил с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал всех западных партнёров разработать "конкретный план мира", включающий "солидные гарантии безопасности" для Украины.

Он сообщил, что после виртуальной встречи по Украине в субботу в Лондоне переговорил с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план. Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует прочный мир в Украине и Европе", - написал он в Х.

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По словам президента Франции, после того как Зеленский "набрался смелости принять американское предложение о тридцатидневном прекращении огня", мяч теперь на стороне России, которая должна "доказать, что действительно хочет мира".

"Хватит смертей. Достаточно разрушенных жизней. Хватит разрушений. Оружие должно замолчать. Злоупотребления и саботаж должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями. Условия, которые должна выполнить Россия", - подчеркнул Макрон.

Миротворцы в Украине - позиция Макрона

Россия не имеет права голоса в вопросе присутствия миротворческих войск на территории Украины. Об этом заявил Макрон перед саммитом "коалиции желающих", организованным премьером Великобритании Киром Стармером 15 марта.

Отдельно французский лидер прокомментировал мирный план Великобритании и Франции. Как отметил Макрон, цель не в том, чтобы создать "массовые войска", потому что самая большая армия в Европе - это Вооруженные силы Украины.

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