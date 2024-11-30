Моделирование базировалось на последствиях применения самого мощного ядерного заряда, который сегодня есть на вооружении армии США.

Очередная сессия российских угроз ядерным оружием в рамках российско-украинской войны подстегнула разговоры о реальной возможности ядерной войны. Издание Newsweek попыталось проанализировать последствия гипотетического ядерного удара по самой России (по Москве), а также по столицам ее ключевых союзников - китайскому Пекину и северокорейскому Пхеньяну.

Анализ Newsweek базируется на картах, созданных историком ядерных технологий Алексом Веллерстайном. В рассматриваемых ситуациях анализируется эффект от использования B-83 - самой большой ядерной боеголовки, которая сейчас есть в арсенале США.

Радиус огненного шара (малый желтый круг на картах), в котором все будет испаряться из-за бешеной температуры, поднимающейся до миллионов градусов, охватит примерно 2,6 квадратных километра. Более умеренный радиус поражения взрывом (малый серый круг на картах), охватывающий 107 квадратных километров, уничтожит жилые дома и, вероятно, вызовет массовые пожары.

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Любой в зоне 340 квадратных километров вокруг точки взрыва (радиус теплового излучения: более широкий оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, "часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы", что может вызвать серьезные рубцы, инвалидность и приведет к возможным ампутациям.

В радиусе легкого повреждения взрывом (более широкий серый круг), 860 квадратных км вокруг взрыва, следует ожидать, что стеклянные окна разобьются, что может вызвать травмы.

По указанному сценарию в Пхеньяне погибли бы ориентировочно 1,3 млн человек и еще 1,1 млн получили бы ранения.

В Москве около 1,3 млн погибли бы, а 3,7 млн получили бы ранения.

В Пекине 1,5 млн человек погибли, а около 3,3 млн получат ранения.

Угроза ядерной войны

Как писал УНИАН, Сербия решила подготовить укрытие на случай ядерной войны. По словам сербского президента Александара Вучича, его беспокоит ситуация в Украине, где Путин пытается пугать мир ядерным оружием.

Также мы рассказывали, что в России разразились угрозами в ответ на информацию о гипотетической возможности получения Украиной ядерного оружия от США. Так, одну лишь потенциальную возможность такого шага Москва готова расценить, как подготовку к ядерному конфликту с РФ, а передачу оружия - как нападение.

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