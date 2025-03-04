Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном, - Bloomberg

Этот вопрос Трамп и Путин обсуждали во время их последнего телефонного разговора.

Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Исламской республики и ее поддержка региональных антиамериканских сторонников, сообщает Bloomberg.

Анонимные источники рассказали журналистам, что Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале попросил его, чтобы Москва присутствовала на переговорах между США и Ираном. Более того, этот вопрос обсуждался между высокопоставленными американскими чиновниками и их российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

"Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров... Москва готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос журналистов.

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Об участии РФ в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном говорил и пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, для стран "естественно" предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем", - сказал он на телеконференции в Тегеране 3 марта.

Источники поделились с журналистами, что высшие должностные лица Вашингтона и Москвы, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обсуждали заинтересованность Штатов в помощи России в решении иранских проблем во время встречи в Эр-Рияде 18 февраля.

В агентстве напомнили, что после возвращения в Белый дом Трамп обещал вернуть США к политике "максимального давления" на Иран, которую он проводил в течение своего первого президентского срока. Тем не менее он говорил и о том, что хочет немедленно начать работу над "проверенным ядерным мирным соглашением" с Ираном.

В агентстве подчеркнули, что пока неясно, насколько восприимчивым будет Иран к любым уговорам США, переданным через Россию. Многие сторонники жесткой линии, которые доминируют во влиятельных иранских институтах, публично выступают против сотрудничества с Вашингтоном.

"Несмотря на публичную позицию, США и Иран пытаются найти каналы общения, продуктивные каналы, которые ознаменовали бы начало диалога", - поделился с журналистами доцент Центра изучения Персидского залива при Катарском университете Николай Кожанов.

По его словам, любое взаимопонимание между США и Ираном будет "комплексным". Кожанов прогнозирует, что США предложат облегчить санкции, а Иран согласится сдержать свои региональные амбиции.

Интересно то, что 2 марта советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц опубликовал на своей странице в соцсети X пост, в котором обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена в том, что она заручалась поддержкой россиян в качестве "посредников для переговоров с убийственным иранским режимом".

"Иран несет ответственность за гибель сотен американских солдат и насилие на всем Ближнем Востоке. Лицемерие и предвзятость демократов", - заявил он.

Ядерная программа Ирана - важные новости

Ранее в The Telegraph сообщали, что иранские военные требуют отменить безъядерный статус страны. Иранские военные убеждены, что президент США Дональд Трамп угрожает существованию нынешнего режима в Тегеране.

Кроме того, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высмеял инициативу Трампа по ядерному соглашению. Он отметил, что "американцы не соблюдали первоначальную сделку".

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