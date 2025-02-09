Иранские военные убеждены, что Дональд Трамп угрожает существованию нынешнего режима в Тегеране.

Влиятельные иранские военные призвали руководство государства отказаться от безъядерного статуса страны и создать собственное ядерное оружие. Как пишет The Telegraph, такие призывы начали звучать после избрания Дональда Трампа президентом США.

В частности утверждается, что руководство Корпуса стражей исламской революции, элитной парамилитарной организации, главной опоры режима, обратилось к главе государства аятолле Али Хаменеи с просьбой отменить фетву (религиозное решение) о том, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

"Мы никогда не были настолько уязвимыми, и это может быть наш последний шанс получить его (ядерное оружие), пока не стало слишком поздно", - сказал неназванный иранский чиновник в разговоре The Telegraph.

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Эта фетва была впервые упомянута в 2005 году. В ней Хаменеи настаивал, что ядерное оружие является "абсолютным харамом", то есть категорически неприемлемым для ислама.

По словам нескольких иранских официальных лиц, эта фетва остается единственным препятствием на пути создания ираном собственного ядерного оружия.

"Лидер запретил переговоры разработку ядерного оружия, что, кажется, является единственным способом выживания [режима], и он ведет режим к краху. В течение некоторого времени мы были всего в нескольких нажатиях кнопки до создания ядерного оружия. Экзистенциальная угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, заставила нескольких старших командиров, которые ранее настаивали на соблюдении указаний верховного лидера, настаивать на создании атомного оружия", - сказал анонимный чиновник.

Как отмечает The Telegraph, в прошлом году несколько десятков иранских депутатов тоже призвали Высший совет национальной безопасности страны пересмотреть политику в отношении ядерного оружия. Тогда Камаль Харази, советник верховного лидера, признал, что фетва Али Хаменеи является единственным препятствием для разработки ядерного оружия.

"Если Исламская Республика Иран столкнется с существующей угрозой, у нас не будет другого выбора, кроме как изменить нашу военную доктрину. Мы уже имеем технические возможности для производства оружия - только религиозный указ о запрете ядерного оружия мешает нам это делать", - говорил он в ноябре.

В декабре Великобритания, Франция и Германия заявили, что запасы высокообогащенного урана в Иране достигли "беспрецедентного уровня", и нет "никакого надежного обоснования", что это нужно для гражданских нужд.

Трамп давит на Иран

Как писал УНИАН, на днях Трамп подписал указ о "максимальном давлении" на Иран. Трамп планирует перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию и противодействовать его "пагубному влиянию" на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Трамп озвучил предложение начать переговоры с Ираном, чтобы решить этот спор. Однако Тегеран отказался разговаривать с Вашингтоном, поскольку американцы нарушили предыдущие договоренности при первой каденции Трампа.

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