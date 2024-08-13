Преступление произошло в рехабе, где лечились и убийца, и его жертва.

В Перу арестовали украинца по делу о расчленении гражданки России.

Как пишет SHOT, подозреваемым оказался украинец Иван Кузьмин. По версии следствия, он убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко.

Украинца отправили за решетку на 9 месяцев, пока будет длиться следствие. На суде выступили свидетели преступления - работники рехаба Dos Mundos, где лечились погибшая и подозреваемый. Они рассказали, что убийца продолжал употреблять наркотики прямо над окровавленным телом.

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В этом рехабе проводились обряды с употреблением мухоморов, яда лягушек и различных курительных смесей. 8 августа Кузьмин убил россиянку ударом по голове, а затем расчленил тело. Во время задержания он продолжал что-то курить, а затем покусал полицейских. На вопрос, что он делает, подозреваемый отвечал: "Я убиваю демона".

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Также мы рассказывали, что в Будапеште гражданин Казахстана нанес ножевые ранения 48-летнему украинцу, от чего тот скончался на месте. По данным следствия, трагедия произошла в результате ссоры и драки между мужчинами.

А в мае полиция Польши расследовала новое жестокое убийство гражданина Украины. Его расчлененное тело нашли на месте пожара на ферме в селе Рокицины в Поморском воеводстве.

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