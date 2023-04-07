Экс-глава Грузии считает, что его отравили в тюрьме.

Во время заключения здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили резко ухудшилось. Как заявил политический заключенный в материале для Politico, он сейчас находится на грани жизни и смерти.

"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. Тогда меня немедленно арестовали грузинские власти, и с тех пор нахожусь в тюрьме на основе слухов и политически мотивированных обвинений в "злоупотреблении властью", которые только Кремль и нынешнее правительство Грузии считают законными.

А во время заключения мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю",-передает слова экс-политика издание.

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Саакашвили также рассказал, что с ним делали во время заключения. В том числе и прибегали к химическим пыткам.

"Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем теле есть доказательства отравления тяжелыми металлами. Сейчас я страдаю впечатляющим количеством из более чем 20 серьезных болезней, все из которых развились во время заключения", - уверяет Саакашвили.

Бывший президент Грузии считает, что его возможная смерть будет победой для кремлевского режима.

"Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мою мученическую смерть, несомненно, сочтут победой Путина — мощным символом для всех лидеров в этом регионе и, возможно, в мире, которые не смогут противостоять российскому империализму", - отметил он.

Слова экс-политика для издания передал юридический советника Михеила Саакашвили в США Массимо Д'Анджело.

Заключение Михеила Саакашвили

В октябре 2021-го года Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же был взят под стражу. Нынешние власти страна предъявила обвинения бывшему президенту сразу по нескольким статьям. По одной из них он получил шесть лет тюрьмы.

После протестной голодовки Саакашвили осенью 2021-го у него начались различные виды проблем со здоровьем. Адвокаты бывшего президента считают, что, вероятно, он был отравлен в тюрьме.

С тех пор Саакашвили проходит терапию в одной из частных клиник Тбилиси. Возле его двухкомнатной палаты постоянно дежурит конвой охраны.

В середине марта 2023-го года грузинские власти разрешила польским врачам провести осмотр Михеила Саакашвили, однако о вывозе на лечение за границу, о чем просят родственники экс-политика, не говорится.

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