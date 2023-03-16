Полякам разрешили осмотреть пациента в Грузии, о его вывозе на лечение в Польшу речь не идет.

Грузинские власти дали добро на осмотр экс-президента страны Михаила Саакашвили группой польских врачей. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Польская медицинская бригада получила доступ к Саакашвили", – написал он, ссылаясь на неназванных чиновников ЕС.

Джозвяк уточнил, что речь не идет об отправке пациента в Польшу, польские врачи осмотрят его в Грузии. Однако дата, когда польская делегация медиков отправится в эту страну, пока не известна.

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Состояние здоровья Саакашвили

После голодовки осенью 2021 года, когда Саакашвили протестовал против своего задержания грузинскими правоохранителями, у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Год спустя адвокаты экс-президента заявили, что он, вероятно, был отравлен в тюрьме.

Украина, Польша и другие страны Европы неоднократно призывали грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение, но не встретили понимания в Тбилиси. В начале февраля польский премьер заявил, что он "опасается худшего" в связи с плохим состоянием Саакашвили.

На днях британским журналистам удалось письменно пообщаться с экс-президентом Грузии. Он заявил, что страдает от болей в костях, потерял много веса и ему грозит полиорганная недостаточность.

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