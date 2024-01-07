Сам Маск неоднократно публично употреблял мариуаху и признавался, что имеет рецепт на некоторые психоделические средства.

Илон Маск посещает закрытые вечеринки, во время которых употребляет наркотические средства. Работники его компаний обеспокоены, что эти провокационные выходки могут нанести репутационный ущерб бизнесу миллиардепа.

Как сообщает The Wall Street Journal, Илон Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы на частных вечеринках по всему миру. Кроме того, он публично употреблял марихуану и хвастался рецептом психоделического кетамина.

Близкое окружение миллиардепа стердживает, что Маск продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин. Это может повредить его бизнесу. Употребление наркотиков, вероятно, может поставить под угрозу контракты SpaceX на миллиарды Штатов, активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США.

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В то же время адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что бизнесмен "регулярно и систематически проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда их не проваливал". В окружении миллиардера уже давно привыкли к его нестабильному поведению.

В 2017 году Маск опоздал на корпоративное мероприятие SpaceX. Во время речи он неразборчиво говорил и путался в словах около 15 минут, неоднократно называя прототип ракеты SpaceX Big Falcon Rocket "большой долбанной ракетой".

После встречи руководители SpaceX в частных беседах выразили свои опасения, что Маск был под воздействием наркотиков. Один из них описал событие как "бессмысленное", "ненормальное" и "достойное сожаления".

Впрочем, издание отмечает, что поведение миллиардера может быть вызвано постоянным недосыпанием. Сам он признавался, что регулярно засыпал в офисе, ведь работает ночью почти непрерывно.

Как пишет The Wall Street Journal, в 2023 году Илон Маск употреблял микродозы кетамина для лечения депрессии, а также принимал полные дозы на вечеринках. После публикации статьи Маск написал в Твиттере, что кетамин является лучшим способом борьбы с депрессией по сравнению с антидепрессантами.

Последние выходки Маска

Недавно Илон Маск публично обматерил рекламодателей, которые отказались продолжать сотрудничество с приобретенной им платформой Х (бывший Twitter). Это произошло во время выступления на бизнес-форуме The New York Times DealBook, который транслировался онлайн.

"Не рекламируйте [в Твиттере]. Если кто-то будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами - пусть идут нах*й. Это понятно? Надеюсь, что да. Привет, Боб!" - сказал он, вероятно, обращаясь к председателю совета директоров The Walt Disney Company Бобу Айгеру.

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