В 70 километрах от цели исчезла связь "Старлинк".

В сентябре 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте, однако атака потерпела неудачу, поскольку в 70 км от цели исчезла связь со "Старлинками" миллиардера Илона Маска.

Как пишет УП со ссылкой на свои источники, в ночь атаки с 16 на 17 сентября 2022 года в защищенном бункере за продвижением морских дронов следили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, вице-премьер Михаил Федоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер".

По словам "Хантера", это были первые образцы морских дронов, тогда часть из них утопились в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту. Однако 5 бортов, каждый из которых нес по 108 килограммов тротила, таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

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"70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами", - рассказывает один из участников операции.

По его словам, вице-премьер Федоров пытался его переубедить, но Маск не слушал.

"Наши тоже через свои каналы пытались разрешить ситуацию, но американцы сказали, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", - рассказал участник операции.

После этого команда попыталась вернуть дроны обратно на базу, однако доплыли только два борта, но даже они дали неоценимую информацию – "по связи, по навигации, по корпусу и так далее".

Один из разработчиков рассказал, что в СБУ и ВМС работала целая военная лаборатория, которая все изучила, учла и уже через месяц, в октябре, удалось ударить по российским целям в бухтах Севастополя.

Скандал с отключением Starlink над Крымом

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разразился громкий скандал из-за сообщения, что в прошлом году Илон Маск сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму. По данным личного биографа Маска, когда украинские морские дроны должны были атаковать российский флот в Крыму, Маск якобы умышленно выключил спутниковую связь над полуостровом, боясь, что атака приведет к резкой эскалации войны.

Сам Маск утверждал, что Starlink вообще никогда не работал над территорией Крыма, поскольку в отношении полуострова действуют американские санкции. По его словам, он получил экстренный запрос на включение спутниковой связи в этом районе, когда операция уже началась, но отказался удовлетворить этот запрос.

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