Министр обороны Германии скептически отнесся к "мирным" предложениям Китая о завершении войны в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически отнесся к "мирному плану" со стороны правительства Китая, который предложил свой вариант завершения российско-украинской войны к годовщине вторжения РФ в Украину.

Он отметил, что реальные намерения китайского правительства стоит оценивать по его действиям, а не по словам. В этом контексте Писториус напомнил о возможных намерениях Китая помочь России военными дронами, пишет CNN.

"Когда я слышу сообщения - и я не знаю, верны ли они - согласно которым Китай, возможно, планирует поставлять России дроны-камикадзе, одновременно представляя мирный план, тогда я думаю, что нам нужно оценивать намерения Китая по его действиям, а не по словам", – сказал он.

Критика в отношении "мирного плана" Китая

Напомним, что соответствующий "мирный план" появился на сайте МИД Китая 24 февраля. Он охватывает 12 пунктов, которые, по оценкам, экспертов и правительства Украины были составлены в пользу Российской Федерации.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, своим планом Китай предложил поставить Украину на колени, зашифровав этот сигнал в якобы мирные предложения.

Соответствующая инициатива также вызвала критику среди лидеров стран ЕС и США. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц обратил внимание на то, что китайский "план мира" не содержит пункта о выводе российских войск с территории Украины. А в Вашингтоне отметили, что Украине нужен справедливый мир, а не выгодное для России прекращение огня.

Однако такая инициатива Китая, ожидаемо, вызвала поддержку среди таких стран-партнеров РФ, как Казахстан и Беларусь.

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