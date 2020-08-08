​​В Бейруте антиправительственные протесты: в ход пошли слезоточивый газ и камни (фото, видео)

Протестующие возмущены тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута.

В столице Ливана Бейруте около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты.

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Как сообщает Deutsche Welle, в субботу, 8 августа, демонстранты собрались у здания парламента и попытались прорваться в здание через ограждение и полицейский кордон. Полиция применила в ответ слезоточивый газ против участников протестов, передает информагентство Reuters.

Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута, в результате чего был разрушен сам порт, а также значительная часть города.

Сегодняшний протест стал продолжением подобных массовых акций, проведенных накануне. Тогда так же дошло до столкновений с полицией.

Между тем представители ливанских властей сообщили о росте числа жертв взрыва в ливанской столице. По официальным данным, в результате взрыва погибли уже 158 человек. Число получивших телесные повреждения выросло до шести тысяч человек, сообщило ливанское Министерство здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, в порту взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

По информации посла Украины в Ливане Игоря Осташа, в результате взрыва пострадали и украинцы - у некоторых порезы и ушибы.

После взрыва в Бейруте президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние обращения в Украине с взрывоопасными материалами. Украинское правительство, в свою очередь, утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва.

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