Немецкое расследование выясняет, была ли польская территория плацдармом для атаки на трубопровод России.

Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода "Северный поток", построенного для транспортировки российского газа через Балтийское море.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Федеральное управление уголовной полиции Германии расследует, почему яхта, которая, по их мнению, использовалась для проведения операции, вошла в польские воды. Другие результаты показывают, что Польша была центром логистики и финансирования подводной диверсионной атаки в сентябре 2022 года, которая разорвала самые прочные связи между Берлином и Москвой. Польша, которая проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия.

Немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс "Андромеды" — 50-футовой белой прогулочной яхты, подозреваемой в причастности к одному из крупнейших актов саботажа на континенте со времен Второй мировой войны, — и установили, что она отклонялась от своего маршрута с целью выйти в польские воды.

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Находки, о которых ранее не сообщалось, были объединены с данными радио- и навигационного оборудования "Андромеды", а также спутниковых и мобильных телефонов и учетных записей Gmail, которыми пользовались преступники, и образцами ДНК, оставленными на борту, которые Германия пыталась сопоставить по крайней мере с одним украинским солдатом.

Взятые вместе, детали показывают, что лодка плавала вокруг каждого из мест, где позже произошли взрывы, — свидетельство, укрепившее веру следователей в то, что "Андромеда" сыграла важную роль в прошлогоднем разрушении трубопровода. Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, использованных в операции, был октоген - бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

Немецкие следователи говорят, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью базирующегося в Варшаве туристического агентства, которое, по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой. И хотя недавние находки, кажется, укрепили мнение следователей о том, что украинцы организовали заговор, они также изучают, могла ли территория Польши использоваться для нападения. Их расследование также показало, что белый фургон, замеченный в немецком порту камерами видеонаблюдения и очевидцами, имел польские номерные знаки и использовался для снабжения экипажа, по словам людей, знакомых с ходом расследования.

Официальные лица обеих стран заявили, что правительство Польши держало в неведении информацию о расследовании перемещений и экипажа "Андромеды" и узнало об этом из сообщений СМИ — необычная ситуация для двух членов ЕС, которые имеют общие правовые инструменты для проведения трансграничных операций. После того, как стало известно о лодке, польские власти запросили у Германии дополнительную информацию. В середине мая — через пять месяцев после того, как Берлин идентифицировал "Андромеду", — обе стороны провели то, что представитель министерства юстиции Польши назвал рабочей встречей.

Следователи впервые обнаружили яхту по октябрьской наводке западной разведки. Информация поступила от человека в Украине, который собирает разведданные для небольшой европейской страны. С тех пор официальные лица в этой европейской стране задаются вопросом, почему более крупные державы с обширными возможностями наблюдения и персоналом в Украине не узнали о заговоре сами или не предупредили других, если бы они это сделали.

Расследование может усилить напряженность в НАТО, что еще больше обострит отношения между Польшей и Германией. Польша, как и многие ее соседи, а также США, решительно выступала против строительства газопровода "Северный поток", который они считали целью российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь генерального прокурора Германии, который ведет расследование, отказалась комментировать, распространялось ли расследование на Польшу или к польским властям обращались за помощью. Другие официальные лица Германии, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет доказательств причастности правительства Польши к заговору.

Польские официальные лица признали, что протяженная береговая линия страны на Балтийском море, ее граница с Украиной протяженностью 320 миль и значительное количество украинцев дают очевидные преимущества для лиц, организующих такую операцию. Но эти официальные лица заявили, что правительство не играло никакой роли в атаке на "Северный поток".

"Могу заверить вас, что в этой истории не замешано ни одно польское учреждение, и это не государственное дело", — заявил высокопоставленный сотрудник национальной безопасности Польши. "Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или кто-то еще".

Другой высокопоставленный польский чиновник сказал, что собственное более ограниченное расследование Варшавы еще не выявило подозреваемого.

"С политической точки зрения все варианты еще рассматриваются", — добавил чиновник. Польские официальные лица ставят под сомнение участие "Андромеды" в операции и продолжают утверждать, что Россия могла организовать нападение, чтобы подставить Украину.

Серия мощных подводных взрывов 26 сентября разорвали три из четырех главных труб Nord Stream. В результате взрывов в Балтийском море образовались огромные бурлящие гейзеры, которые в конечном итоге выбросили в атмосферу больше парниковых газов, чем все годовые выбросы Дании.

С тех пор следователи из Германии, Швеции и Дании, а также других западных союзников пытались выяснить, кто стоял за нападением и как оно было совершено. В отличие от Польши, Германия тесно сотрудничала с этими и другими странами при проведении расследования. Они засекретили свои расследования, а немецкие официальные лица напомнили, что по закону им может грозить тюремное заключение за утечку подробностей.

Этот отчет основан на интервью с представителями службы безопасности семи европейских стран и реконструкции путешествия яхты в сентябре 2022 года. Среди последних выводов немецкого расследования: одномачтовый шлюп, нагруженный взрывчаткой военного назначения, направился на юг в польские воды с датского острова Кристиансо.

Интервью с теми, кто знаком с путешествием "Андромеды", показывают, что диверсионная группа закончила половину своей работы, заложив глубоководную взрывчатку на "Северном потоке-1", самом старом из подводных газопроводов, прежде чем они направили свой крейсер "Бавария 50" на курс, противоположный их маршруту, в сторону Польши.

Неясно, достигла ли яхта польских берегов или встретилась с другим судном в польских водах, говорят люди, знакомые с ходом расследования. Следователи установили, что судно "Андромеда", которое за несколько дней до этого было арендовано у немецкой компании, базирующейся недалеко от того места, где проходят трубопроводы, уплыло обратно на север, что, по мнению следователей, было попыткой выполнить свою задачу и установить мины на "Северном потоке-2", который должен был стать вторым ключевым каналом экспорта российского газа.

Зарегистрированное в Польше и принадлежащее Украине туристическое агентство Feeria Lwowa, которое предложило арендовать лодку в Германии, в предыдущие годы почти бездействовало. Согласно заявлению компании, Feeria Lwowa заявляла об относительно небольшой выручке или вообще не получала ее в предыдущие годы, и только один сотрудник получил около 3,5 миллионов долларов дохода в 2020 году, когда глобальная индустрия туризма была закрыта из-за пандемии.

Репортер Wall Street Journal посетил юридический адрес компании в ветхом офисном здании в Варшаве. Никого не было, никакие вывески не указывали на ее существование, а украинский офисный работник, работавший в другом месте в здании, сказал, что никогда не слышал об этой компании, которая не отвечала на электронные письма, или о каком-либо подобном бизнесе в здании.

Ранее украинское правительство отрицало свою причастность к атакам на "Северный поток". В среду президент Владимир Зеленский заявил, что ничего подобного Украина не делала и что он никогда бы не приказал.

"Я считаю, что наши военные и наша разведка этого не делали, и когда кто-то утверждает обратное, я хотел бы, чтобы они представили нам доказательства", — сказал Зеленский газете Bild в записанном интервью.

Первое четкое предупреждение о том, что украинская атака на трубопроводы может быть неизбежна, поступило от разведывательной службы одной из европейских стран в июне 2022 года. Это агентство сообщило Центральному разведывательному управлению, что небольшая группа военнослужащих вооруженных сил Украины планировала диверсию на трубопроводе. ЦРУ передало это предупреждение Германии и другим союзникам, но к началу сентября несколько правительств пришли к выводу, что угроза миновала, по словам официальных лиц в нескольких странах, которые были знакомы с уведомлением. Сразу после нападения эти чиновники нацелились на Киев.

В октябре, вскоре после взрывов 26 сентября, небольшая европейская страна, которая предупредила ЦРУ, напрямую передала в Германию подробную информацию, которая помогла ее следователям идентифицировать "Андромеду", сообщили официальные лица, знакомые с обменом информацией. Примерно в то же время директора ЦРУ Уильяма Бернса на встрече с европейским союзником спросили, несет ли ответственность Украина. "Надеюсь, что нет", — сказал он, добавив, что имеющиеся доказательства не указывают на Россию, по словам официального представителя союзной страны, который в то время находился в комнате.

Немецкие власти, которые обыскивали лодку в январе, обнаружили следы октогена. По словам одного европейского чиновника, относительно небольшое количество, необходимое для взрыва трубопроводов, легко поместилось бы на "Андромеде".

Чтобы расследовать дело без непосредственной помощи Польши или Украины, немецким следователям пришлось полагаться на восстановленные электронные сообщения, отчеты западной разведки и счастливые случайности. Один удачный поворот: пассажиры вернули лодку немытой, что позволило следователям обнаружить следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев.

Польские официальные лица поставили под сомнение участие "Андромеды" в операции и предположили, что Россия могла организовать нападение, чтобы подставить Украину. Следователи выясняют, принадлежит ли хотя бы часть этой ДНК украинскому солдату, которого они идентифицировали, основываясь на гипотезе о том, что по крайней мере некоторые из преступников связаны с подразделениями украинских вооруженных сил.

В прошлом месяце немецкие следователи взяли образец ДНК у сына солдата, который живет с бывшей девушкой солдата в качестве беженцев в восточногерманском городе Франкфурт-на-Одере. Они надеются установить, был ли отец мальчика частью группы. Следователи обыскали квартиру женщины, чтобы получить улики, в том числе данные мобильного телефона, что еще больше помогло Германии расширить свое расследование за границу.

Подозреваемые также общались, используя обычные учетные записи Gmail, что упростило следователям получение их электронных писем через юридические запросы. Пресс-секретарь прокуратуры Германии заявила, что следствие работает над получением достаточного количества доказательств для выдачи международных ордеров на арест.

"Демократии не в состоянии ничего скрыть, и полные результаты расследования — и правда о том, что произошло, — в конечном итоге станут известны", — сказал немецкий политик, проинформированный о расследовании в стране. "Наши следователи дотошны, и мы должны позволить им делать свою работу".

Иницидент на российском газопроводе "Северный поток" - последние новости

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. При этом британские спецслужбы считают, что инцидент организовала Москва.

В марте 2023 года издание New York Times обвинило в подрыве газопровода какую-то "проукраинскую группу". На что президент Украины Владимир Зеленский ответил, что такие заявления выгодны Кремлю.

13 марта в России заявил, что не верят в причастность Украины к подрыву газопровода, потому что Киев не имеет подготовленных диверсантов и подрыв газопровода просто не выгоден.

22 мая СМИ сообщили, что к подрыву "Северного потока" могут быть причастны некие жители Киева, возможно имеющие связи с ВСУ.

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