Яхту Andromeda, которая фигурировала в расследовании, взрывов взяло в аренду польское туристическое агентство, принадлежащее украинцам.

В расследовании взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" появились новые следы, ведущие в Украину.

Об этом говорится в расследовании, проведенном немецкими медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung с участием шведского издания Expressen, польского Frontstory и датского Berlingske, сообщает Tagesschau.

Как говорится в материале 15-метровую яхту Andromeda, которая фигурировала в рамках расследования взрывов на газопроводах взяло в аренду польское туристическое агентство, принадлежащее украинцам.

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Эта компания базируется в Варшаве. Установлено, что по ее адресу зарегистрированы еще более 100 компаний. Компания не имела существенного оборота в течение многих лет, а в 2020 году на ее счета поступило 2,8 миллиона евро.

С сентября 2021 года президентом и акционером компании была зарегистрирована женщина, которая, как утверждается, проживает в Киеве.

Журналисты считают, что она может быть лишь подставным лицом, и указывают, что спецслужбы регулярно используют подставные компании для маскировки или финансирования своих операций.

В расследовании отмечается, что немецкие службы безопасности нашли еще один след, который ведет к украинским вооруженным силам.

Отмечается, что некоторые из лиц, которые взяли в аренду яхту Andromeda, предъявляли удостоверение личности. Среди документов был румынский паспорт на имя "Стефан М.", однако, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, человек с таким именем и той же датой рождения во время совершения диверсии находился в Румынии.

Как говорится в расследовании, арендовал яхту мужчина в возрасте около 25 лет, проживающий в городе к юго-востоку от Киева. В расследовании указывается, что это возможно это украинец, который ранее служил в пехотном подразделении.

Взрывы на "Северном потоке"

В сентябре 2022 года на российском газопроводе "Северный поток 2" произошли взрывы.

Британские спецслужбы полагают, что взрывы организовала Россия, которой нужно было прекратить поставки газа в Европу, выставив себя жертвой обстоятельств. Путин обвинил во взрывах газопровода неких абстрактных "англосаксов".

В начале марта – спустя полгода после взрывов – New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на данные следствия заявила о причастности некой "проукраинской группы" к подрыву газопровода. Владимир Зеленский заявил, что такие обвинения выгодны России.

13 марта 2023 года у Путина сделали заявление о том, что не верят в причастность Украины к подрыву газопровода. Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, российские власти "не знают, кто организовал взрывы на газопроводе "Северный поток – 2", и не верят, что это сделали украинцы". По его мнению, Украина не имеет для этого подготовленных диверсантов и ей взрывы просто не были выгодны.

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