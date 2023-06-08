По словам Зеленского, нет никаких доказательств того, что Киев стоит за взрывами, которые повредили трубопроводы.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к серии подводных взрывов на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Как сообщает Politico, президент эмоционально отреагировал на вопрос о причастности Украины к подрыву газопровода, отметив при этом, что не существует никаких доказательств вины Украины.

"Я президент и отдаю приказы, соответственно. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда не поступил так", - сказал Зеленский, отметив при этом, что ему ничего не известно о том, кто стоит за подрывом газопровода, а для развеивания любых сомнений нужны доказательства.

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"Я сказал: "Покажите нам доказательства". Если это сделали наши военные, покажите нам доказательства", - подчеркнул глава государства.

Подрыв "Северного потока"

В сентябре 2022 года на российском газопроводе "Северный поток 2" произошли взрывы.

Британские спецслужбы считают, что взрывы организовала Россия, которой нужно было прекратить поставки газа в Европу, выставив себя жертвой обстоятельств.

В начале марта 2022 года New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на данные следствия заявила о причастности какой-то "проукраинской группы" к подрыву газопровода. Владимир Зеленский заявил, что такие обвинения выгодны России.

13 марта 2023 года у Путина сделали заявление о том, что не верят в причастность Украины к подрыву газопровода. Как заявил Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, российские власти "не знают, кто организовал взрывы на газопроводе "Северный поток-2", и не верят, что это сделали украинцы". По его мнению, Украина не имеет для этого подготовленных диверсантов и ей взрывы просто не были выгодны.

22 мая 2023 года СМИ со ссылкой на материалы следствия писали о том, что к подрыву "Северного потока" могут быть причастны люди, живущие в Киеве. В расследовании отмечается, что немецкие службы безопасности якобы нашли след, который ведет к украинским Вооруженным Силам.

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