Теперь это соглашение должен подписать премьер-министр Великобритании.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен от Европейского Союза сегодня поставили свои подписи под соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

Как сообщается на сайте Европейского Совета, теперь текст этого соглашения будет отправлен в Соединенное Королевство для подписания премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Документ начнет временно применяться с 1 января 2021 года.

По словам президента Евросовета, подписанное соглашение - это результат многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Европейского Союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - сказал он.

Также это соглашение проанализирует Европейский парламент и Совет ЕС перед тем, как оно будет ратифицировано Евросоюзом.

В этом контексте сказано, что крайне важно для Евросоюза и Великобритании возлагать надежды на открытие нового раздела в их отношениях.

Мишель добавил, что Евросоюз готов работать бок о бок с Британией над основными вопросами. В частности, сотрудничество будет касаться климатических изменений перед проведением 26-й Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая состоится в 2021 году, а также глобального ответа на пандемию, особенно в контексте заключения возможных договоров.

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Кроме того, относительно иностранных дел Мишель отмечает, что стороны будут стремиться сотрудничать в конкретных вопросах на основе общих ценностей и интересов.

Выход Великобритании из ЕС

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016. 29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.

25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

7 сентября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и "двигаться дальше".

24 декабря Джонсон сообщил, Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря этого года.

Джонсон надеется, что британский парламент одобрит сделку 30 декабря.

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Автор: Виталий Саенко