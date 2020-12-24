Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях, пишет BBC.

В ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии.

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Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Детали соглашения пока неизвестны, поскольку текст документа объемом в несколько сотен страниц еще никто, кроме участников переговоров, не видел.

Отмечается, что делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, которые в течение года почти безрезультатно спорили вокруг основных принципов будущего соглашения, все же согласовали текст.

Как отмечает BBC, премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры, согласовывая те детали, о которых не могли договориться делегации.

Если бы стороны не смогли договориться, тогда ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т.д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно - сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.

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В итоге стороны отказались от первоначального требования ЕС об автоматическом следовании Британии правилам Евросоюза и пришли к некоему "реактивному механизму". В нем стороны получают право отвечать пошлинами в конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно облегчить жизнь своим фирмам путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.

В последние дни нерешенным оставался только вопрос рыболовства. Но стороны, по сведениям из Брюсселя, решили, что на переходный период длиной в несколько лет рыбаки стран ЕС сохранят право ловить рыбу в британских водах, но меньше, чем до сих пор, пишет BBC.

Главный итог этих договоренностей - в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Выход Великобритании из ЕС

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016. 29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.

25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

7 сентября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и "двигаться дальше".

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Автор: Александр Топчий