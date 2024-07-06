Ранее политик выступал против предоставления дальнобойного оружия для Украины.

Уже завтра, 7 июля, граждане Франции отправятся на участки, чтобы избрать депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента Франции). Известно, что в первом туре досрочных выборов, который состоялся неделю назад, больше всего голосов - 33% получило ультраправое "Национальное объединение", председателем которого является Жордан Барделла. Издание DW проанализировало выборы во Франции и рассказало о возможном новом главе правительства страны.

Такие результаты первого тура поразили Францию, ведь ультраправые в последний раз были у власти во время оккупации страны нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

"Элегантный Жордан Барделла - новое лицо "Национального объединения", которое помогло некогда маргинальной партии, которая у многих ассоциировалась с открытым расизмом и антисемитизмом, освежить свой имидж после десятилетия лидерства Марин Ле Пен. Лидер французских ультраправых сделала Барделлу своим протеже, сначала в возрасте 21 года назначив его пресс-секретарем RN (политическая партия "Национальное объединение - УНИАН), а затем передала бразды правления партией в 2022 году, чтобы самой сосредоточиться на борьбе за пост главы государства. Следующая президентская кампания во Франции состоится в 2027 году, когда закончится срок полномочий Макрона", - отмечают журналисты. Видео дня

Что известно о вероятном премьере Франции

Жордан Барделла, бросив колледж, поступил в RN в возрасте 16 лет, после чего полностью посвятил себя политике. Когда ему было 23 года, он стал депутатом Европарламента.

По информации DW, Барделла является сыном иммигрантов, мать - уроженка итальянского Турина, а отец имеет алжирские корни. Будущий политик вырос в населенном рабочими парижском пригороде Сен-Дени.

"Я приехал из других мест, но здесь стал тем, кто я есть. Я женился на французской истории", - описал он свое происхождение в TikTok для 1,8 миллионной аудитории.

Политика Жордана Барделлы

По словам эксперта по ультраправым из Университета Кардиффа Марты Лоример, идентичность Барделлы базируется на мигрантском происхождении, поэтому это одно из тех, что сделало его привлекательным.

"Он, похоже, представляет часть нового электората, который пытается привлечь RN", - отметила она в интервью DW.

Лоример отметила, что Жордан Барделла четко выступает против иммиграции, ведь одним из главных направлений политики "Национального объединения" является введение "национального приоритета", то есть идеи о том, что французы должны иметь преимущество над гражданами других стран при получении работы, соцобеспечения и социального жилья.

В то же время критики считают, что это будет означать дискриминацию лиц, которые будут иметь другой паспорт и легально проживают во Франции, платя там налоги.

"Главу RN даже обвинили в том, что он повторяет популярную среди ультраправых теорию заговора, согласно которой белые европейцы заменяются небелыми мигрантами с помощью демографических изменений, спланированных политической элитой. Ряд экспертов на основе статистики опровергли достоверность этого утверждения, которое белые националисты, неонацисты и ультраправые экстремисты продолжают пропагандировать как теорию "большого замещения"", - подчеркивается в материале.

В то же время после того, как экзитполы показали победу RN в первом туре в Национальное собрание, Барделла во время своего выступления выбрал более спокойный тон по этому вопросу.

"В следующее воскресенье, если французский народ вознаградит нас абсолютным большинством голосов, чтобы поставить страну на ноги, я намерен стать премьер-министром всех французов, прислушиваясь к каждому, уважая оппозицию и помня о национальном единстве", - сказал политик.

По мнению аналитиков, если "Национальное объединение" получит большинство в парламенте, то Жордан Барделла имеет все шансы возглавить правительство. Поэтому ему с президентом Франции Эммануэлем Макроном придется "сосуществовать", ведь глава государства и парламентское большинство представляют разные партии.

"Центристский блок президента Эммануэля Макрона по итогам первого тура с 22 процентами занял лишь третье место, и ему вряд ли удастся ликвидировать отставание от ультраправых во втором. Досрочные парламентские выборы Макрон объявил после провала его партии на июньских выборах в Европарламент, которые уверенно выиграла RN", - напомнили в издании.

Позиция Жордана Барделлы относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее Барделла заявил, что в случае его победы на выборах он не будет отправлять французские войска в Украину и отправлять ракеты дальнего радиуса действия. Однако политик отметил, что Франция продолжит поставлять боеприпасы.

"Моя позиция не изменилась, и она заключается в поддержке Украины путем предоставления оборонного оборудования, боеприпасов, оперативной логистической поддержки и оборонительного вооружения, чтобы Украина могла защитить себя и удержать фронт. В отличие от президента [Эммануэля Макрона], я выступаю против отправки французских войск и солдат в Украину", - пояснил он.

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