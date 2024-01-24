Его соперница Ники Хейли признала превосходство Трампа, но заявила, что "гонка еще не закончилась".

Дональд Трамп одержал еще одну победу на выборах кандидата от Республиканской партии к президентским выборам в ноябре 2024 года - на этот раз в штате Нью-Гэмпшир.

Как пишет Reuters, результаты подсчетов большей части бюллетеней показали, что Трамп, получив примерно 54%, значительно опередил свою главную соперницу Ники Хейли, которая получила 43% голосов. Это вторая победа Трампа после победы в Айове на прошлой неделе, что увеличивает его шансы на повторное участие в президентской гонке с действующим президентом Джо Байденом в ноябре.

Ники Хейли, бывший посол США в ООН, признала превосходство Трампа, но заявила, что "гонка еще не закончилась".

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"Еще будет голосование в десятках штатов и следующим будет мой милый штат Южная Каролина", - провозгласила она, намекая на надежды, что будет иметь поддержку в штате, где она когда-то была избрана губернатором.

Избирательный штаб Ники Хейли во вторник заявил, что она будет участвовать в партийных выборах в так называемый супервторник 5 марта, когда в один день в 16 штатах республиканцы будут определяться с тем, кого они хотят видеть своим кандидатом на президентских выборах осенью.

Хейли явно надеется, что результаты голосования в штате Южная Каролина 24 февраля будут достаточными, чтобы надеяться на успехи в супервторник.

Трамп одержал победу на выборах в Айове

Накануне Трамп легко одержал победу на собраниях Республиканской партии в Айове. Трамп набрал более 50% голосов избирателей, опередив ближайшего конкурента - губернатора Флориды Рона Десантиса на 30 пунктов.

После победы он пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

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