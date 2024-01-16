В своем выступлении после объявления результатов Трамп заявил, что "Россия никогда бы не напала на Украину", и снова сказал о своих хороших отношениях с президентом РФ Путиным.

Дональд Трамп легко одержал победу на кокусах (собраниях сторонников или членов политической партии) Республиканской партии в Айове. Как пишет Sky News, Трамп набрал более 50% голосов избирателей, опередив ближайшего конкурента - губернатора Флориды Рона Десантиса на 30 пунктов.

Если он одержит победу и в других штатах, участвующих в досрочном голосовании, как предполагают опросы, Трамп быстро завершит праймериз и переключит свое внимание на матч-реванш с президентом Джо Байденом на всеобщих выборах.

Видео дня

Несмотря на значительное отставание от Трампа, Рон Десантис и Никки Хейли, занявшие второе и третье места соответственно, все еще настроены оптимистично и планируют продолжить предвыборную борьбу. Между тем, Вивек Рамасвами, набравший на кокусах в Айове 7,7%, снял свою кандидатуру, заявив, что полностью поддержит Трампа.

Что Трамп сказал о войне в Украине

Выступая после того, как его победа стала очевидной, Трамп поблагодарил тех, кто его поддержал, и подробно рассказал о своих планах, если он вернется в Белый дом. Так, Трамп пообещал остановить "нашествие "мигрантов на мексиканской границе и "пробурить нефтяные скважины".

Говоря о войне в Украине, Трамп заявил, что "Россия никогда бы не напала на Украину, никогда бы этого не сделала" и снова сказал о своих хороших отношениях с президентом РФ Путиным.

"Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фейковые новости стали настоящими и честными, 90% наших проблем в этой стране были бы решены. Ситуация с Украиной настолько ужасная. И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, очень хорошо знаю Зеленского".

Последствия переизбрания Трампа президентом США

Как писал УНИАН, в Европе серьезно обеспокоены негативным отношением Трампа к НАТО. В европейских столицах опасаются, что Трамп попытается вывести США из Альянса. И даже в случае неудачи такой попытки, она может подорвать доверие к НАТО, которое является едва ли не главным залогом сдерживания России.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году не обязательно приведет к проблемам выделением помощи Украине и считает, что к политику нужно найти подход.

Вас также могут заинтересовать новости: