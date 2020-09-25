Некоторые республиканцы повторяют российскую пропаганду, обвиняя демократов в организации "цветных революций" не только за рубежом, но и дома.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который угрожает пренебречь результатами выборов. Именно это он сделал в среду, когда отказался говорить о том, передаст ли он мирно власть преемнику, если проиграет в президентской гонке этой осенью. Это же он сделал и во время дебатов с Хиллари Клинтон во времена кампании 2016 года.

Читайте такжеВ США напомнили Китаю, РФ и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы президентаКаждого американца должна пугать такая риторика. Но в лагере заядлых поклонников Трампа настоящей угрозой называют демократов, которые якобы готовятся перечеркнуть легитимную победу действующего президента. Об этом пишет Bloomberg.

Первым о такой "угрозе" заговорил в ряде своих сообщений в соцсетях бывший автор речей Трампа - Даррен Битти. Он утверждал, что оппоненты президента готовят "цветную революцию", чтобы лишить его неизбежной победы на выборах. Он указал на работу группы журналистов и ученых под названием Transition Integrity Project, которые в течение лета провели симуляции четырех потенциальных результатов президентской гонки.

Битти же утверждал, что эта группа "демократов и врагов Трампа" не просто анализировали различные сценарии событий. Они якобы пытались мобилизовать массовые протесты, чтобы отменить результаты выборов в случае победы действующего президента США. Например, в симуляции, если Трамп выиграет, команда, представлявшая лагерь Джо Байдена, поощряла западные штаты выйти из состава США и убедить Палату представителей посчитать только избирателей демократа и признать его победителем.

Этот план, по мнению Битти, повторяет народные движения, которые успешно валили режимы тиранов, таких как Слободан Милошевич в Сербии и Виктор Янукович в Украине. Республиканец утверждал, что тот же истеблишмент в сфере национальной безопасности, который поддерживал революции за рубежом, теперь собирается использовать этот рецепт дома. В течение последних нескольких недель теорию заговора о подготовке "революции" в Америке распространяли видные республиканцы, такие как Гленн Бек, Такер Карлсон и Майк Хакаби.

Читайте такжеБайден предупредил, что Россия заплатит в случае вмешательства в выборыКонечно, некоторые демократы сами подготовили почву для таких теорий. В августе, например, Хиллари Клинтон призвала Байдена не соглашаться с результатами в избирательную ночь, если разница в голосах будет небольшой. По ее мнению, Трамп может атаковать легитимность открепительных талонов. Также много американских прогрессистов начали примерять на себя риторику и символы движений диссидентов из прошлого.

"В то же время, Битти не понимает суть" цветных революций", о которых он предупреждает и которые свергли автократов в Украине, Грузии и других странах. Он оскорбляет людей, которые пожертвовали собой ради демократических перемен, утверждая, что революции были организованы в Вашингтоне, а не в Киеве или Тбилиси. И он повторяет давние утверждения диктаторов", - говорится в статье.

Издание признает, что США инвестировали миллиарды долларов в поддержку организаций гражданского общества, независимых СМИ и проведение мастер-классов по правам человека. Но утверждение, что США профинансировали "цветные революции" - это ложь. В 2000 году, например, Госдепартамент США действительно оплатил тренинги по ненасильственному сопротивлению для сербской группы под названием "Отпор". Но эти тренинги не стали причиной реальной революции.

Основатель "Отпор" Срджа Попович сказал, что у движения уже было 20 тысяч участников, когда начались американские тренинги.

"Это не был переломный момент в развитии движения", - сказал он, добавив, что "сербский народ не был овцой". А решение "Отпора" выйти на улицы после того, как Милошевич сфальсифицировал выборы в 2000 году, было сформулировано исключительно сербами.

Читайте такжеУ Трампа проиллюстрировали "хаос и насилие" фотографией с Революции достоинстваЕдинственное, что было общего у "Отпора" и других революций, - это то, что они использовали теории, описанные политологом Джином Шарпом. В своем трехтомном труде "Политика ненасильственного действия" он утверждает, что народные движения должны убедить общество лишить диктатора всеобщего согласия, которое нужно его правлению. Ключ к успеху движения - убедить армию, полицию и службы безопасности не выполнять приказы применить грубую силу против общества.

Основатель Международного центра ненасильственного конфликта Питер Акерман сказал, что идея о том, что иностранное государство может стать решающим фактором при свержении диктатора - это бред. Тактики и стратегии всегда были разными в разных странах. Иностранное правительство может выражать солидарность с протестами и предложить дипломатическое признание. Именно это сам Трамп сделал в Венесуэле. Но внешние силы мало что могут сделать, чтобы организовать внутренние протесты или чтобы убедить местных генералов не выполнять приказы руководства. Это зависит от того, верят ли они, что смогут пережить последствия революции.

Читайте такжеСША рассылают россиянам СМС с предложением "сдать" причастных к вмешательству в американские выборыИ тут стоит вернуться к теории, что в США кто-то готовит "цветную революцию". Тезис Шарпа сбывается тогда, когда граждане страны не имеют значительных возможностей участвовать в политическом процессе. Но в Америке ситуация совсем не такая. Оппозиция нормально работала во времена президентства Трампа. Демократы смогли даже отвоевать контроль над Палатой представителей в Конгрессе в 2018 году. Департамент юстиции администрации Трампа назначил специального прокурора, чтобы проверить, не было ли сговора между кандидатом-республиканцем и Россией во время выборов в 2016-ом.

Газеты и журналы, предостерегавшие об авторитарных настроениях Трапма, получили новых подписчиков. Республиканские эксперты, выступавшие против Трампа, имели доступ к телевизионным эфирам 24 часа 7 дней в неделю. Иными словами, Трамп - не американский Милошевич. А Демократическая партия - не американское движение "Отпор". И республиканцам не стоит делать вид, будто все как раз наоборот.

Выборы в США: что известно

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. Согласно избирательной системе страны, избиратели выбирают выборщиков, голосующих за президента США.

28 августа Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Предвыборные обещания республиканцев заключаются, в частности, в регулировании права на оружие, снижении налогов. Сам Трамп на этот раз пообещал «создать 10 миллионов новых рабочих мест за 10 месяцев».

Его соперником в нынешней предвыборной гонке будет демократ Джо Байден. Ранее он занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

В конце июля президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте. На следующий день он объяснил, что имел в виду, и добавил, что не планирует менять дату выборов.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань