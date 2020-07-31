"Не хочу медлить": Трамп объяснил свои слова о переносе выборов в США

Менять дату выборов Трамп не планирует.

Президент США Дональд Трамп объяснил свой твит, в котором посоветовал перенести выборы, запланированные на начало ноября 2020 года.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Hill.

В частности, Трамп заверил, что не планирует изменять дату выборов, однако, заявил, что из-за общего почтового голосования они будут "наиболее недостоверными и жульническими в истории".

"Я не хочу медлить. Я хочу провести выборы", - сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

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"Но мне также не хочется ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени исчезли, а выборы не имеют силы. Именно это и произойдет. Это здравый смысл", - добавил он.

По его словам, "умные люди знают", что он прав, а "дураки" могут этого не понимать.

При этом Трамп объяснил, что, по его данным, накануне выборов американцам по почте разослали "сотни миллионов" избирательных бюллетеней, тогда как в 2016 году в выборах приняли участие всего 140 миллионов граждан США. Также он предположил, что результаты могут оставаться неизвестными в течение месяцев или даже лет из-за судебных процессов. Вместе с тем никаких доказательств в поддержку своих утверждений глава страны не предоставил.

Как сообщал УНИАН, вчера Трамп в Twitter призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

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