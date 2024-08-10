Сам Трамп в видеообращении ничего не упомянул о проблеме с самолетом.

Самолет Дональда Трампа в пятницу вечером совершил аварийную посадку на пути в штат Монтана, из-за механической неполадки. Об этом пишет NBC News со ссылкой на Секретную службу США.

Так, в пятницу Трамп вылетел в Бозмен, штат Монтана, чтобы принять участие в предвыборном митинге. Однако в полете у самолета возникли технические проблемы, и борт приземлился в аэропорту Биллингса.

При этом, как заявила Секретная служба, техническая неисправность самолета не связана с какой-либо проблемой безопасности.

Видео дня

Впоследствии предвыборный штаб обнародовал видеооращение Трампа после приземления. В нем он сказал, что рад быть в Монтане, напал на своего политического соперника, вице-президента Камалу Харрис, однако ничего не упомянул о проблеме с самолетом.

Выборы в США - последние новости

Согласно последним соцопросам, Камала Харрис увеличила отрыв от своего соперника Дональда Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей. Согласно данным социологов, Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Трампа. Таким образом, демократ увеличила свое преимущество по сравнению с опросом Reuters/Ipsos 22-23 июля, который показал, что она опережала Трампа на 37-34%.

Также ранее стало известно, что Камала Харрис и Дональд Трамп договорились о дебатах и назначили дату. Местом проведения станет телеканал ABC, дебаты пройдут 10 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: