Дональд Трамп не просто угрожает единству НАТО, он может окончательно разорвать связи США с Европой.

Европа напугана перспективой возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Об этом пишет один из старейших и наиболее респектабельных политических журналов США The Atlantic.

"Соединенные Штаты покинули Европу после Первой мировой войны. Это не был большой успех. Я не могу точно сказать, каким будет следующий кризис, или следующий конфликт, или следующая война. Но пока мы будем вместе, никто не сможет нам угрожать - мы в безопасности", - говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг на апрельских торжествах по случаю 75-й годовщины создания альянса.

Автор публикации отмечает, что очевидный страх Европы быть брошенной США читается не только в речи генсека НАТО. Он постоянно присутствует в европейском политикуме - от Брюсселя до Таллина. Этот страх порожден несколькими факторами - не только российским вторжением в Украину и растущим потенциалом агрессора, но также неспособностью США своевременно поддержать Украину, что вылилось в многомесячное блокирование большого пакета военной помощи Конгрессом США. И это на фоне откровенных намеков Дональда Трампа - потенциально нового президента США - вывести Америку из НАТО.

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"Тревога огромная", - сказала автору статьи Виктория Нуланд, бывшая заместитель министра иностранных дел США.

По ее словам, иностранные коллеги прямо ей говорили, что первый президентский срок Трампа многие восприняли как случайность. Но второе вхождение Трампа в Белый дом будет означать, что Европа уже никогда не сможет доверять Америке.

Однако не только угроза выхода США из НАТО беспокоит европейцев в связи с возможным возвращением Трампа. Иметь с ним дело было проблемой в целом. Так, в Германии до сих пор с нервным смехом вспоминают посла США Ричарда Гренелла, которого назначил Трамп. Немецкие политики и журналисты описывают его не как дипломата, а как политического провокатора.

В первую очередь все с содроганием вспоминают официальные вечеринки, которые устраивало посольство США в Германии, когда им руководил Греннел. Туда приглашали смесь ультраправых политиков, полуотверженных интеллектуалов, верующих христиан, геев-фанов Трампа и многих других его друзей и сторонников.

"Это было фрик-шоу", - вспоминает один берлинский репортер.

Но также Греннелу припоминают крайне недипломатичные заявления. В частности он прямо требовал от немецкого бизнеса немедленно покинуть Иран. Также он шокировал немецкий политикум заявлением о намерениях отстаивать "интересы президента США", хотя в таких случаях надо говорить "интересы США".

Все это происходило на фоне введения американских пошлин на европейскую продукцию и угроз санкций против проекта "Северный поток 2", что тогда казалось дикостью.

"Немцы готовятся к возвращению Трампа. Чиновники в министерстве иностранных дел наметили ряд сфер политики, которые, вероятно, могут быть дестабилизированы его переизбранием - НАТО, Украина, пошлины, изменение климата - и пишут детальные предложения о том, как справиться с последствиями", - пишет The Atlantic.

Глава вашингтонского бюро немецкой газеты Der Spiegel Рене Пфистер рассказал автору публикации, что президентство Трампа поставило под сомнение желание Америки оставаться лидером свободного мира.

"У немцев всегда было впечатление, что, независимо от политической принадлежности президента [США], в больших вопросах можно положиться на Соединенные Штаты. Я думаю, что эта уверенность полностью пошатнулась", - сказал Пфистер.

Перспектива возвращения Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп может стать президентом, даже сев в тюрьму. Хотя уже в июле ему могут назначить 4 года заключения, американские законы не запрещают осужденным преступникам баллотироваться на президентский пост.

Также мы рассказывали, что Трамп пообещал отомстить за судебный приговор и рассказал, как поступит. За то, что поймали на финансовых махинациях и наказали за это, Трамп обещает рассекретить материалы об убийстве Кеннеди.

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