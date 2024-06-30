Во времена Обамы именно Байден был его вице-президентом.

После провального выступления Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом на защиту действующего главы Белого дома стал бывший президент США Барак Обама. Публичное заявление он сделал на платформе Х.

"Случаются плохие вечера дебатов. Поверьте мне, я знаю", - написал он.

Обама призвал помнить о том, какой выбор предстоит сделать американцам в ноябре этого года.

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"Это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду; кто отличает добро от зла и откровенно говорит об этом американскому народу - и тем, кто врет сквозь зубы ради собственной выгоды", - подчеркнул он.

Обама убежден, что неудачное выступление Байдена не изменило эту ситуацию, потому что "так много поставлено на карту в ноябре".

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Как писал УНИАН, первые предвыборные дебаты стали для Джо Байдена полной катастрофой. Хотя Трамп во время дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все. Действующий президент едва говорил и порой говорил бессмысленные фразы.

Однако, как ни странно, провал на дебатах почти не повлиял на рейтинги обоих кандидатов. Хотя Байден потерял около 1,6 процентных пунктов поддержки, это укладывается в статистическую погрешность. Трамп вообще нарастил лишь 0,4 процентных пунктов, что фактически ничего не значит.

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