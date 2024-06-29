По словам социологов, симпатии граждан США по большей части остались неизменными.

Действующий президент США Джо Байден показал "плохую игру" на первых общих президентских дебатах в четверг вечером. Несомненно, таким было мнение многих экспертов, которые реагировали в режиме реального времени, но благодаря новому опросу 538/Ipsos стало известно мнение американских избирателей.

Отмечается, что то, что хриплое и неутешительное выступление Байдена сразу вызвало у многих демократов панику относительно их шансов на победу в ноябре, опрос показал, что дебаты не изменили мнения многих избирателей относительно одного из кандидатов.

Так, Трамп оказался явным победителем дебатов - 60% отметили, что экс-глава Белого дома выступил лучше, при этом лишь 21% респондентов сказали, что победил Байден. 19% не определились с ответом.

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При этом, когда американцев спросили, за каких кандидатов они планируют проголосовать, выяснилось, что избиратели практически не изменили свои решения.

В частности, Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей: после дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за него, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем было до дебатов.

При этом поддержка Трампа осталась почти неизменной: доля потенциальных избирателей, которые заявили, что планируют проголосовать за Трампа после дебатов, выросла с 43,5% до всего 43,9%.

Первые дебаты Байдена и Трампа - последние новости

Провал Байдена на дебатах смутил союзников Америки в Евросоюзе. Как пишет Bloomberg, в Европе намекают, что демократам нужно что-то решать с их кандидатом на ноябрьских выборах.

Также УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По информации CNN, только 5% респонеднтов отметили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.

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