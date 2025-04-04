Ультраправому лидеру Кэлину Джорджеску запретили баллотироваться.

В Румынии возобновили президентскую кампанию после ее отмены из-за предполагаемого вмешательства России, сообщает Sky News.

В издании напомнили, что в конце 2024 года Высший суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов. Причиной назвали то, что РФ могла вмешаться в них.

Отмечается, что правительство Румынии ужесточило правила предвыборной кампании. Ультраправому лидеру Кэлину Джорджеску запретили баллотироваться. В ходе расследования выяснилось, что он продвигал свою кандидатуру в соцсетях при помощи фейковых аккаунтов и платного продвижения. Сейчас он находится под следствием.

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Журналисты напомнили, что опросы общественного мнения в первом туре выборов в мае вывели вперед лидера оппозиции Джордже Симиона. Он получил поддержку от отменившего голосование ультраправого лидера Кэлина Джорджеску, которого он поддерживал ранее. Два независимых кандидата, бывший левый премьер-министр Виктор Понта и центристский мэр Бухареста Никушор Дан, разделили второе место.

В издании отметили, что выборы в Румынии не только важны в связи с предполагаемым вмешательством России. Они также могут повлиять и на поддержку Украины.

В частности, президент Румынии возглавляет совет, который принимает решения о военной авиации и расходах на оборону. Он имеет право наложить вето на голосование в ЕС, которое требует, чтобы 27 членов блока голосовали как единое целое, напомнили журналисты.

Оппозиционный Симион неоднократно призывал "восстановить границы Румынии", которые существовали до Второй мировой войны. Они включают и часть территорий Украины.

В это же время Дан выступал за расширение сотрудничества с ЕС и НАТО. Также он поддержал оказание помощи Украине, подчеркнули в издании.

Выборы в Румынии - важные новости

Ранее в Financial Times со ссылкой на собственные источники писали, что в Румынии придумали, как не пустить прокремлевского Кэлина Джорджеску в кресло президента. Политик ранее выразил намерение баллотироваться снова, и его шансы на победу только возросли.

Кроме того, в начале марта в Румынии задержали 6 человек по подозрению в госизмене. Отмечается, что они, вероятно, сотрудничали с российскими агентами.

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