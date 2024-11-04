Глава Белого дома направил поздравления Майе Санду, победившей на президентских выборах.

Президент США Джо Байден направил новоизбранному президенту Молдовы Майе Санду поздравления с победой во втором туре выборов и заявил, что попытки России подорвать избирательный процесс провалились.

"Поздравляю Майю Санду с ее историческим переизбранием на пост президента Молдовы. Молдавский народ пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президентом Санду безопасной, процветающей и демократической Молдовы", - говорится в заявлении главы Белого дома, передает Голос Америки.

"В течение нескольких месяцев РФ пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдове. Но ей это не удалось", - констатировал Байден.

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Американский президент отметил, что народ Молдовы "реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь, ориентированный на Европу и демократии во всем мире".

Выборы президента в Молдове

На выборах в Молдове действующий президент Майя Санду победила главного конкурента Александра Стояногло.

Первый тур, состоявшийся 20 октября, не определил однозначного победителя, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Во втором туре, который прошел 3 ноября, Санду получила около 55% голосов, что обеспечило ей второй президентский срок.

Ранее молдавские власти обвинили РФ в попытках повлиять на результат выборов и референдума по вступлению в ЕС, который состоялся одновременно с первым туром президентских выборов. Власти утверждали, что Россия пыталась повлиять на избирателей через деньги и дезинформацию.

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