В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным результатам лидирует оппозиционер Александр Стояногло. Об этом говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Однако пока еще нет данных с зарубежных избирательных участков, поскольку там продлили срок голосования. Скорее всего, молдавские диаспоры в Европе и США поддержат нынешнего президента страны Майю Санду, пишут СМИ.
По состоянию на 22:33 обработано 87% голосов.
Отмечается, что за Стояногло отдали свои голоса 51,11 %, что равно 657 767 избирателям.
В то же время за Санду проголосовало 48,89%, то есть 629 123 избирателей.
По состоянию на 22:48 обработано 90% голосов.
Обновлено 23:20. По состоянию на 23:20 Майя Санду опередила соперника и получила 50,45% голосов. В свою очередь Стояногло имеет пока 49,55% голосов.
Выборы в Молдове - последние новости
Напомним, что первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. По результатам голосования Майя Санду лидировала, набрав 41,86% голосов. В то же время она заявила, что выборы столкнулись с "беспрецедентным" вмешательством извне.
По словам президента страны, существуют "явные доказательства" того, что преступные группировки, работающие вместе с иностранными силами, враждебными интересам Молдовы, пытались купить 300 тысяч голосов.
"Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе... Мы ждем окончательных результатов, и мы ответим твердыми решениями", - подчеркнула Санду.
В то же время соперник президента Молдовы Александр Стояногло заявил, что планирует строить "конструктивные отношения" с украинской властью, если победит на выборах.
"Мы поддерживаем Украину в войне, оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши отношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - отметил он.