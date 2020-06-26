Der Spiegel: Депутат из Германии признал, что ездил в Крым хвалить "выборы" за деньги России

Как оказалось, кроме него так называемыми "наблюдателями" на российских выборах в оккупированном Крыму было еще пять немецких депутатов.

Во время проведения президентских выборов в России депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме ездил в оккупированный украинский Крым за деньги Госдумы.

Как свидетельствует расследование Der Spiegel, на украинском полуострове он играл роль "наблюдателя на выборах" от немецкой политической силы. Теперь Эме признал, что получил деньги от российского парламента. В частности, речь идет о финансировании его поездки в Крым, который Россия оккупировала в 2014 году. На территорию полуострова он прибыл по приглашению Москвы в марте 2018-го, а потом говорил, что "был приятно удивлен", насколько "хорошо было организовано" голосование.

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Согласно декларации, которую Эме подал ПАСЕ в начале 2019 года, его поездку профинансировал Комитет по иностранным делам Государственной Думы РФ. Такие трансакции могут принести проблемы немецкому депутату. Ведь, согласно закону, членам Бундестага запрещено получать "денежную выгоду", если за нее они должны демонстративно использовать свой мандат в интересах донора.

После того, как Der Spiegel разоблачил сомнительное финансирование поездки Эме в Крым, политик от "Альтернативы для Германии" сначала начал отрицать спонсорство со стороны Госдумы.

"Поездку оплатила внешняя организация", - говорил он еще 13 июня. Но при этом добавлял, что не помнит название этой организации.

Но впоследствии Эме, который баллотируется на пост мэра города Хемниц в Саксонии, выступил с новой версией событий. Теперь он признал, что за поездку в Крым заплатил парламент России. Но при этом немецкий политик уверяет, что узнал об этом только "позже".

Журналисты Der Spiegel выяснили, что Ульрих Эме не единственный депутат от "Альтернативы для Германии", кто ездил на оккупированную территорию Украины в марте 2018 года по приглашению Москвы. Роль "наблюдателей" на российских выборах в Крыму тогда играли семь членов Бундестага от этой партии. Россия тоже заплатила за их поездки?

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Der Spiegel пишет, что политики по-разному отвечали на этот вопрос. Депутаты "Альтернативы для Германии" Дитмар Фридхофф, Антон Фрисен, Маркус Фромайер и Вальдемар Хердт вообще не ответили на запросы. Робби Шлунд сказал, что его поездка в Крым была "профинансирована у частном порядке". А его коллеги Штеффан Котре и Штефан Койтер сказали, что это была "парламентская командировка" (Котре) и "деловая поездка" (Койтер) от партии. На вопрос о деньгах России оба депутата прекратили отвечать.

Однако, Койтер, похоже, опять поехал в Россию, где в ближайшие дни состоится референдум по конституционным изменениям. Они позволят Владимиру Путину занимать пост президента до 2036 года.

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