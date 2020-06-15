Der Spiegel: Депутат из Германии получил деньги от России за ложь о "выборах" в Крыму

Вероятна платная суть пророссийских взглядов немецкого депутата может создать для него проблемы в родной стране.

Весной 2018 года депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме уехал в оккупированный украинский Крым. На полуострове он расхваливал то, как на захваченной Москвой украинской территории были проведены выборы президента России.

Но, как выяснило издание Der Spiegel, поездка Эме была профинансирована российским парламентом. Сомнительное путешествие депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" в Крым поднимает новые вопросы.

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В письменном заявлении к Парламентской ассамблее Совета Европы Эме указал, что находился на оккупированных Москвой территориях на протяжении четырех дней в марте 2018 года. Там он следил за переизбранием Владимира Путина президентом РФ в рамках "миссии наблюдателей на выборах". Но поездку полностью оплатил Комитет по иностранным делам Госдумы России.

Впечатления Эме от "выборов", за которыми он наблюдал, полностью соответствовали интересам его спонсоров в Москве. С точки зрения Германии, голосование на оккупированной территории противоречит международному закону. Кроме того, были сообщения о нарушениях. Но депутат от "Альтернативы для Германии" публично заявлял о том, что был "приятно удивлен" тем, "насколько хорошо организованы" российские выборы.

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Финансовые вливания со стороны России опасны не только в политическом смысле. Согласно закону Германии, депутатам Бундестага запрещено получать "денежное вознаграждение", если "услуга" за это предусматривает использование их полномочий в интересах донора.

Эме агрессивно продвигает пророссийские позиции в Бундестаге. В мае 2019 года, например, он вел кампанию за то, чтобы Россию вернуть в Совет Европы. Эме не захотел давать комментарий Der Spiegel о своей поездке в Крым. Всю информацию он передал администрации немецкого парламента.

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