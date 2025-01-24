Сайты публиковали статьи, содержащие ложную информацию о проукраинских политиках, а также контент, благоприятный для политиков с дружественными для России позициями.

В Германии выявили связанные с Россией веб-сайты, которые распространяли ложные истории в явной попытке повлиять на результаты предстоящих национальных выборов.

Как пишет Reuters, сайты, некоторые из которых носят названия известных несуществующих немецких медиа-брендов, были заполнены контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.

"Все сайты, похожие друг на друга и дешево оформленные, публиковали статьи, содержащие ложную информацию о немецких политиках, которые придерживаются пронатовских и проукраинских позиций, в частности, о "Зеленых", партии, известной своей решительной поддержкой Украины и поддержкой зеленого перехода", - пишет Reuters.

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Сайты также распространяли контент, благоприятный для политиков и партий, занимающих более националистические и дружественные России позиции, например, крайне правой "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Издание напоминает, что в июле власти США раскрыли аналогичную российскую кампанию по дезинформации, в которой участвовали сотни фейковых аккаунтов в социальных сетях с искусственным интеллектом, используемых для влияния на избирателей перед выборами.

Выборы в Германии - новости

Как известно, в декабре в Германии был распущен парламент и назначена дата выборов. Досрочное голосование за состав Бундестага запланировано на 23 февраля.

Ранее американского миллиардера Илона Маска взяли "на карандаш" в Еврокомиссии из-за выборов в Германии. Брюссель проверит, не нарушает ли бизнесмен принципы ЕС, когда расхваливает немецких ультраправых.

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