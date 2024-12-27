Решение президента стало последним этапом длительного политического кризиса, который обострился с распадом в ноябре правящей коалиции.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил новые парламентские выборы. Об этом сообщает Bild.

Решение о роспуске парламента было принято из-за того, что правительственная коалиция в парламенте де-факто прекратила существование. Так, в ноябре из правительства ушел лидер одной из коалиционных партий, а в декабре большинство депутатов проголосовали за вотум недоверия правительству Олафа Шольца.

Объясняя свое решение, Штайнмайер заявил, что "в такие трудные времена стабильность требует наличия правительства, способного действовать, и надежного большинства в парламенте".

Видео дня

Новые выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля 2025 года.

Политическая ситуация в Германии

Как писал УНИАН, немецкие политики используют войну в Украине как один из способов предвыборной борьбы. Например, действующий канцлер Олаф Шольц и главный кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной.

Также мы рассказывали, что немецкие оппозиционные политики распустили слухи, якобы Шольц может совершить внезапный "визит мира" в Москву, чтобы попытаться сыграть на теме войны в Украине и поднять себе предвыборные рейтинги.

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