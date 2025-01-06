Европейская комиссия намерена проанализировать интервью немецкого ультраправого политика Алисы Вайдель американскому миллиардеру Илону Маску. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Разговор Маска и Вайдель, которая является кандидатом в канцлеры Германии от ультраправой "Альтернативы для Германии", запланирован на 9 января. В Еврокомиссии обещают проверить, насколько будет соответствовать нормам ЕС этот разговор.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что сам факт разговора Маска и Вайдель не является нарушением, поскольку соответствует принципам свободы слова. "Каждому в ЕС можно выражать свои мысли", - подчеркнул он.
Однако европейские надзорные органы проверят то, как указанная беседа будет затем распространяться и рекламироваться на платформе Х в контексте немецких выборов. "Распространение этой трансляции может быть проанализировано в рамках текущих процедур", - уточнил представитель Еврокомиссии.
По словам Ренье, в конце января Еврокомиссия планирует собрать представителей крупнейших социальных медиа, в том числе и соцсети Х, чтобы обсудить их работу в условиях парламентских выборов в Германии.
"Свободные и честные выборы - основа демократии. Согласно законодательству о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы должны анализировать и смягчать потенциальные риски, поступающие из разных сфер, в частности риски для избирательных процессов и гражданского дискурса", - отметил Тома Ренье.
Выборы в Германии и Илон Маск
Как писал УНИАН, в конце декабря президент Германии распустил парламент на фоне политического кризиса и развала парламентской коалиции. Новые выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля 2025 года.
На этом фоне американский миллиардер Илон Маск прямо поддержал ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Немецкие политики расценили это как грубое вмешательство в избирательный процесс.