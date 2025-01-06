Брюссель проверит, не нарушает ли Илон Маск принципы ЕС, когда расхваливает немецких ультраправых.

Европейская комиссия намерена проанализировать интервью немецкого ультраправого политика Алисы Вайдель американскому миллиардеру Илону Маску. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Разговор Маска и Вайдель, которая является кандидатом в канцлеры Германии от ультраправой "Альтернативы для Германии", запланирован на 9 января. В Еврокомиссии обещают проверить, насколько будет соответствовать нормам ЕС этот разговор.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что сам факт разговора Маска и Вайдель не является нарушением, поскольку соответствует принципам свободы слова. "Каждому в ЕС можно выражать свои мысли", - подчеркнул он.

Видео дня

Однако европейские надзорные органы проверят то, как указанная беседа будет затем распространяться и рекламироваться на платформе Х в контексте немецких выборов. "Распространение этой трансляции может быть проанализировано в рамках текущих процедур", - уточнил представитель Еврокомиссии.

По словам Ренье, в конце января Еврокомиссия планирует собрать представителей крупнейших социальных медиа, в том числе и соцсети Х, чтобы обсудить их работу в условиях парламентских выборов в Германии.

"Свободные и честные выборы - основа демократии. Согласно законодательству о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы должны анализировать и смягчать потенциальные риски, поступающие из разных сфер, в частности риски для избирательных процессов и гражданского дискурса", - отметил Тома Ренье.

Выборы в Германии и Илон Маск

Как писал УНИАН, в конце декабря президент Германии распустил парламент на фоне политического кризиса и развала парламентской коалиции. Новые выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля 2025 года.

На этом фоне американский миллиардер Илон Маск прямо поддержал ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Немецкие политики расценили это как грубое вмешательство в избирательный процесс.

Вас также могут заинтересовать новости: