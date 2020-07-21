"Угрожали, что заберут": соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси

Сейчас дети находятся в безопасности на территории ЕС.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская была вынуждена вывезти своих детей за пределы страны из-за угроз.

Как сообщает TUT.BY, об этом рассказала главный редактор "Хартии'97" Наталья Радина, которая оказала помощь в вывозе детей в Евросоюз.

"Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - сообщила Радина.

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По словам Радиной, дети Тихановской сейчас в безопасности, вместе со своей бабушкой.

Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, подтвердила сама кандидат в президенты.

"Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать", - сказала Светлана Тихановская.

Напомним, в середине июня Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес ее самой и ее детей.

У четы Тихановских двое детей - 4-летняя дочь и 10-летний сын.

Как сообщал УНИАН, ранее женщины-кандидаты в президенты Беларуси жестко ответили Лукашенко.

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