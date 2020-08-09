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Оснований для хаоса или гражданской войны после выборов в Беларуси нет - Лукашенко

14:08, 09 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом заявил нынешний лидер страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.

"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал он.

Лукашенко добавил, что власти рассматривают разные варианты развития ситуации после выборов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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