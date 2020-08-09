Оснований для хаоса или гражданской войны после выборов в Беларуси нет - Лукашенко

Александр Лукашенко добавил, что власти рассматривают разные варианты развития ситуации после выборов.

Оснований для хаоса или гражданской войны после выборов президента Беларуси нет.

Об этом заявил нынешний лидер страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.

"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал он.

Лукашенко добавил, что власти рассматривают разные варианты развития ситуации после выборов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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