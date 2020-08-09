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ЦИК Беларуси заявила о рекордной явке в дни досрочного голосования – более 40%

11:21, 09 августа 2020
Мир
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В Беларуси подвели первые итоги досрочного голосования на выборах президента / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на данные ЦИК Беларуси. Активнее всего голосовали в Гомельской области (там проголосовали более 50%, выборы состоялись), самая низкая явка — в столице.

  • Брестская область — 38,40%
  • Витебская область — 39,34%
  • Гомельская область — 54,44%
  • Гродненская область — 38,60%
  • Минская область — 39,66%
  • Могилевская область — 49,92%
  • Минск — 33,40%

В ЦИК настаивают, что на нынешних выборах зафиксирована рекордная явка в дни досрочного голосования.

  • В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа.
  • Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".
  • Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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