ЦИК Беларуси заявила о рекордной явке в дни досрочного голосования – более 40%

Самая низкая явка на досрочном голосовании зафиксирована в Минске.

По итогам 5 дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка избирателей составила 41,7%.

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на данные ЦИК Беларуси. Активнее всего голосовали в Гомельской области (там проголосовали более 50%, выборы состоялись), самая низкая явка — в столице.

Брестская область — 38,40%

Витебская область — 39,34%

Гомельская область — 54,44%

Гродненская область — 38,60%

Минская область — 39,66%

Могилевская область — 49,92%

Минск — 33,40%

В ЦИК настаивают, что на нынешних выборах зафиксирована рекордная явка в дни досрочного голосования.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа.

Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

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