ЦИК Беларуси заявила о рекордной явке в дни досрочного голосования – более 40%
11:21, 09 августа 2020Мир
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Самая низкая явка на досрочном голосовании зафиксирована в Минске.
В Беларуси подвели первые итоги досрочного голосования на выборах президента / Иллюстрация REUTERS
По итогам 5 дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка избирателей составила 41,7%.
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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на данные ЦИК Беларуси. Активнее всего голосовали в Гомельской области (там проголосовали более 50%, выборы состоялись), самая низкая явка — в столице.
- Брестская область — 38,40%
- Витебская область — 39,34%
- Гомельская область — 54,44%
- Гродненская область — 38,60%
- Минская область — 39,66%
- Могилевская область — 49,92%
- Минск — 33,40%
В ЦИК настаивают, что на нынешних выборах зафиксирована рекордная явка в дни досрочного голосования.
- В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа.
- Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".
- Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.
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