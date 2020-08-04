В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Официального подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования от граждан не требуется.

В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет с 4 по 8 августа включительно.

Как сообщает БЕЛТА, заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа. При чем официального подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования не требуется.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета, служебного удостоверения работника госоргана, водительских прав, пенсионного удостоверению или студенческого билета.

Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

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Начало досрочного голосования совпало с ежегодным обращением действующего главы государства с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию (парламенту). Впервые Александр Лукашенко обратится к гражданам не в Овальном зале Дома правительства, как это традиционно происходит, а во Дворце республики. Ожидается, что Лукашенко обозначит свои планы по развитию страны на ближайшие пять лет.

Как сообщал УНИАН, белорусская оппозиция видит в досрочном голосовании возможности для фальсификаций.

По итогам предыдущих избирательных кампаний международные наблюдатели неоднократно предлагали белорусским властям пересмотреть практику досрочного волеизъявления. Минск отвергает данные предложения, считая, что досрочное голосование соответствует международным избирательным стандартам.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Кроме Лукашенко на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

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