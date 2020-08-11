ЦИК Беларуси принял жалобу Тихановской на результаты выборов президента

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь.

Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала жалобу на результаты выборов президента, которая была подана кандидатом Светланой Тихановской.

Об этом сообщает российский «ТАСС», ссылаясь на информацию из комиссии. Тихановская, как отмечается, подала жалобу вчера, 10 августа.

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Где сейчас Тихановская

Вчера Светлана Тихановская отправилась в ЦИК со своим адвокатом и представителями штаба, но наткнулась там на силовиков. После беседы с ними она покинула здание через другой выход, без своего адвоката.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

В дальнейшем было опубликовано видео, на котором Тихановская призывает граждан не выходить на площади с протестами, чтобы избежать насилия. Не сложно заметить, что она зачитывает вслух предварительно написанный текст.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

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Дмитрий Захаров