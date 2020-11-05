Доменное имя сайта можно перевести как "отстроим лучше" (лозунг президентской кампании Байдена).

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Гаррис запустили сайт команды переходного периода для быстрой передачи власти.

Как говорится в сообщении на сайте buildbackbetter.com, цель команды - подготовиться к работе уже в первый день каденции. Доменное имя сайта можно перевести как "отстроим лучше" (лозунг президентской кампании Байдена).

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"Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости. И команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день", - говорится в сообщении.

Выборы президента США-2020

4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов. По данным карты на сайте The Associated Press, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 6 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 214 голосов.

Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: Андрей Василюк