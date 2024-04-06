Второй тур выборов будет служить прежде всего референдумом для Роберта Фицо, который вернулся к власти в октябре 2023 года.

Выборы президента Словакии, второй тур которых проходит сегодня, 6 апреля, поляризованы войной в Украине. Об этом в своем материале для Le Monde пишет Жан-Батист Шастан.

По словам автора, голосование будет служить прежде всего референдумом для пророссийского премьер-министра страны Роберта Фицо, который вернулся к власти в октябре 2023 года.

Как известно, за президентское кресло в Словакии соревнуются кандидат от правящей коалиции, спикер парламента Петер Пеллегрини и экс-министр иностранных дел страны Иван Корчок. Последний активно критикует антиукраинскую позицию Фицо, проводя параллель с разгромом 1968 года Пражской весны.

Видео дня

"Я увидел оккупационные войска Варшавского договора прямо здесь из рук моего отца, и это повлияло на всю мою жизнь", - вспоминает политик.

Отмечается, что хотя роль президента Словакии является по сути "почетной", Корчок заверил, что "благодаря сильному мандату, который следует из прямых выборов", он может, в контексте сожительства с правительством, "объяснить, насколько важно для Словакии оставаться частью политического Запада".

"Таким образом он намерен продолжить наследие нынешнего президента, либералки Зузаны Чапутовой, которая решила не баллотироваться на переизбрание, истощенная токсичной политической атмосферой, которая распространилась в стране после пандемии Covid-19 и войны в Украине", - пишет автор.

По его мнению, в стране, чьи 5,5 миллиона жителей сильно поляризовались в отношении России, и которая стала одной из самых восприимчивых к теориям заговора во всем Европейском Союзе, эти выборы стали "настоящим референдумом".

"Корчок был министром иностранных дел правительства, которое передало все наше оружие Украине, превратив Словакию в колонию", - заявил Томаш Тараба, вице-премьер в правительстве Фицо и член ультраправой партии SNS, которая недавно присоединилась к Марин Ле Пен.

Там утверждают, что Россия "не является агрессором" в Украине, а поддержка Киева "только способствует эскалации напряженности".

Президентские выборы в Словакии: последние новости

Оппозиционер Иван Корчак обогнал союзника пророссийского премьер-министра Роберта Фицо Петера Пеллегрини в первом туре на выборах президента Словакии. Корчок вышел на первое место с 42,5% голосов, Пеллегрини набрал 37%.

В то же время, по мнению многих аналитиков, последний на бумаге имеет больший резерв голосов, поскольку он мог привлечь электорат кандидата, занявшего третье место, пророссийского ультраправого политика Стефана Харабина, который получил 11,7% голосов.

Вас также могут заинтересовать новости: